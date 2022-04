Ivano dei Cugini di Campagna: “Silvano non ha bestemmiato all’Isola, ho diffidato Mediaset” Ivano Michetti rompe il silenzio sull’espulsione del fratello Silvano dall’Isola dei Famosi per bestemmia. Il leader dei Cugini di Campagna fa sapere che non si è trattato di un’espressione blasfema e, dopo aver inviato una diffida a Canale 5, chiede la sua riammissione nel reality.

Silvano Michetti, membro de I Cugini di Campagna, è stato espulso dall'Isola dei famosi 2022 per aver bestemmiato. Appena arrivato su Playa Accopiada insieme al fratello, si è lasciato sfuggire un'espressione balsfema (Po**ò D*o) verso la quale Mediaset ha immediatamente preso provvedimenti, mettendo fine alla sua esperienza nel reality quasi ancor prima di cominciare. Ora sembra che la vicenda stia per spostarsi su un piano legale: Ivano Michetti, fratello di Silvano, ha fatto sapere in una nota di aver intrapreso azioni legali contro Mediaset, oltre alla richiesta di rientro in gioco del suo compagno d'avventura.

Il commento di Ivano Michetti

Si apre dunque un nuovo capitolo sulla bestemmia pronunciata da Silvano de I Cugini di Campagna non appena sbarcato in Honduras. Il fratello Ivano, in una nota riportata da La Repubblica, ha voluto fare chiarezza sulla natura di quell'espressione: "L’audio nel quale mio fratello pronuncia le parole incriminate è molto chiaro: si sente ‘Santo Dio'. L’espressione non può considerarsi né blasfema nei confronti di Dio o della religione, né una bestemmia".

Per il leader dei Cugini di Campagna, quindi, "manca il presupposto legale per l'espulsione" di Silvano dall'Isola dei Famosi 2022. E, per questo motivo, ha deciso di diffidare Canale5 per la sua decisione, chiedendo anche che il fratello possa tornare tornare a essere un concorrente:

Non potendo mio fratello, in questo momento, assumere direttamente iniziative a sua tutela, ho inviato a titolo personale, e anche come leader del Gruppo dei Cugini di Campagna, una diffida a Canale 5 e ai responsabili della trasmissione, invitandoli a desistere dalle annunciate iniziative nei suoi confronti e a mantenerlo nel suo ruolo di partecipante alla trasmissione. Ho già altresì dato incarico a un importante studio legale per tutelare gli interessi e l’immagine di mio fratello e del gruppo Cugini di Campagna in tutte le sedi.

La frase di Silvano Michetti appena arrivato all'Isola dei Famosi

La coppia de I Cugini di Campagna è entrata in gioco a reality iniziato da qualche settimana. Insieme hanno affrontato il fatidico momento del salto dall'elicottero e hanno poi raggiunto a nuoto Playa Accopiada. Ad attenderli a riva c'era Alvin, che ha subito rivolto verso i due nuovi naufraghi il microfono per commentare il loro arrivo. Ed ecco che, in quel momento, Silvano ha pronunciato l'espressione che gli è valsa la squalifica e che non è di certo passata inosservata sui social. Dopo nemmeno 48 ore, al naufrago è stata comunicata la decisione di Mediaset, che nel frattempo ha provveduto a censurare la parte incriminata dalla puntata intera: espulsione immediata dal reality.