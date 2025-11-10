Shock al reality colombiano, una concorrente cerca di annegarne un’altra tenendole la testa sott’acqua

Sarebbe potuto finire molto male lo scontro tra Yina Calderón e La Piry all’interno della Casa del reality colombiano La Mansión de Luinny. Dopo uno scherzo non gradito, Calderón ha spinto la rivale in piscina e poi si è tuffata per tenerle la testa sott’acqua, rischiando di annegarla.

Ha rischiato di avere conseguenze drammatiche lo scontro tra Yina Calderón e La Piry nella Casa del reality colombiano La Mansión de Luinny. Il programma, una sorta di Grande Fratello Vip proposto dalla tv locale, prevede – come accade anche in Italia – che diversi personaggi famosi convivano per un periodo di tempo senza poter avere contatti con l’esterno. La convivenza forzata, però, ha prodotto conseguenze che in un reality show non si erano ancora mai viste.

Calderón, imprenditrice e influencer 34enne, già espulsa da un reality nel 2013 (anche allora a causa di una serie di scontri con altri concorrenti), ha spinto in piscina La Piry, deejay dominicana, e poi si è tuffata per picchiarla. La donna ha tenuto la rivale con la testa sott’acqua, per poi tempestarla di pugni finché il resto dei concorrenti, visibilmente spaventati, non è intervenuto.

L’origine della lite tra Yina Calderón e La Piry

A condurre al pericoloso epilogo dell’aggressione in piscina è stata una lite scoppiata per motivi banalissimi. La Piry aveva versato della farina nell’asciugacapelli poco prima che Calderón iniziasse a usarlo, così da farle ritrovare i capelli completamente imbiancati e costringerla a lavarli di nuovo. Quando lo scherzo si è consumato, però, Calderón è andata su tutte le furie e ha aggredito la deejay.

La produzione ha squalificato Yina Calderón, ma la concorrente è rimasta nella Casa

La produzione del reality è intervenuta immediatamente per riportare l’ordine nella Casa e sanzionare l’autrice del gesto. La Piry è stata ammonita per la provocazione, mentre Calderón è stata squalificata per l’atto violento e pericoloso. “Lo capisco, ma quella ‘testa di uccello’ mi ha provocato”, ha dichiarato la donna, dicendosi pronta ad abbandonare il gioco perché consapevole di aver esagerato.

A sorpresa, però, è stata proprio La Piry a pregare la produzione di permettere alla rivale di restare nella Casa, “scontando” la punizione in un modo diverso. La deejay ha spiegato di averla provocata di proposito, pur sapendo che Yina avrebbe potuto perdere il controllo. A quel punto, la produzione ha messo la questione ai voti e la maggioranza dei concorrenti ha deciso di consentire a Calderón di restare nel gioco.

La decisione di non espellere definitivamente la concorrente, nonostante l’aggressione, ha però scatenato forti proteste tra gli spettatori del programma.