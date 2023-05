Sfuma Milo Infante su Rai1, Ore14 resterà su Rai2 anche l’anno prossimo Il conduttore smentisce la possibilità di un passaggio su Rai1 confermando la nuova stagione di Ore 14 ancora su Rai2, dopo l’estate.

Si era scritto della possibilità che Milo Infante arrivasse su Rai1 per sostituire il programma di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno, ma non andrà così. È lo stesso conduttore che smentisce la notizia confermando la nuova stagione di Ore 14 ancora su Rai2, dopo l'estate.

L'annuncio di Milo Infante

L'annuncio di Milo Infante è arrivato su Instagram. Poche parole, ma d'effetto. Un rigraziamento ai telespettatori che in fondo hanno premiato questa trasmissione che, giorno dopo giorno, ha saputo conquistare una fetta importante degli ascolti del pomeriggio: "Cari amici, Ore 14 torna in diretta lunedì 29 maggio fino al 30 giugno. E dall’11 settembre per tutta la stagione. Noi ci saremo, e voi? Grazie".

Quando andrà in onda

Il programma Ore 14 andrà ancora in onda fino al 30 giugno, come annunciato da Milo Infante. Poi la pausa estiva. Il rientro, sempre su Rai2, è previsto per l'11 settembre. Nessuna rivoluzione, quindi: il programma resta sulla sua rete d'origine. Gli ascolti di questo programma, che è arrivato alla terza edizione, sono andati bene. In autunno è partito con il 4% ma è riuscito via via a scalare posizioni fino alla media del 6.1% e punte dell'8% con l'inizio del nuovo anno. Non confermare questo programma, sarebbe ovviamente stato un delitto.

Serena Bortone verso Discovery

Resta in bilico la posizione di Serena Bortone, che adesso i rumors vedono anche lei migrare verso Discovery, come ha fatto Fabio Fazio. Dagospia ha sottolineato i rapporti tra la conduttrice e Laura Carofoli, che è la responsabile della programmazione e della produzione del network: "Ritrovare le amiche vere", aveva scritto. Un periodo abbastanza complesso per lei, testimoniato anche dalla recente gaffe fatta su Alessandro Manzoni. "Prendendo ispirazione da Fazio", ha scritto ancora Dagospia, "la Bortone, grande amica di Stefano Coletta, direttore del Prime Time Rai, potrebbe mollare prima di essere silurata".