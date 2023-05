“Quel ramo del lago di Garda…”, la gaffe di Serena Bortone su Alessandro Manzoni in diretta La gaffe di Serena Bortone in diretta con il ministro dell’Ambiente: “Quel ramo del lago di Garda…”. Subito ripresa da Fratin: “Lago di Como!”. Dopo un altro scivolone e poi lascia la linea al Tg1: “Non mi ero preparata”.

Serena Bortone scivola su Alessandro Manzoni. Lo fa in diretta a Oggi è un altro giorno in chiusura di trasmissione e proprio con il Ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. "Quel ramo del lago di Garda…", un po' d'emozione forse per la conduttrice del daytime della Rai, contenitore sul quale si parla molto ormai da diverso tempo e che pare destinato alla chiusura per la prossima stagione. La conduttrice viene subito ripresa dal ministro: "Quel lago di Como! Quel lago di Como!". Successivamente non solo dimentica l'incipit di quello che forse è il più famoso incipit italiano, ma scivola anche successivamente: "Che volge a mezzogiorno, fra due catene non indistinte di…". Poi, finalmente, riesce a dare la linea al Tg1 e ammette: "Vado a memoria! Non mi ero preparata!".

Serena Bortone fuori dal pomeriggio di Rai1

Secondo le ultime indiscrezioni, Serena Bortone sarebbe fuori dal pomeriggio di Rai1 della prossima stagione. Le voci più recenti vedono la candidatura sempre più forte di Milo Infante e del suo "Ore 14" come contenitore giornaliero. Una promozione in piena regola per un programma che si è guadagnato il suo pubblico su Rai2: si parla quindi del passaggio sull'ammiraglia in coppia con Roberta Capua (fonte Giuseppe Candela). Non è la sola voce. A tantissimi fa gola ovviamente la fascia che Serena Bortone ha occupato per tre stagioni: Monica Setta e Tiberio Timperi, Francesca Fialdini, Alessandro Greco (che già occupò quella fascia con il game show Zero e Lode, misteriosamente sparito dai palinsesti). Tutto questo bailamme potrebbe aver procurato non pochi grattacapi a Serena Bortone. Ecco allora che una gaffe come quella odierna è giustificabile, visto il momento molto complicato per quella che, in tre stagioni, è stata comunque un'ottima padrona di casa del pomeriggio di Rai1.