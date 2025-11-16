Serena Bortone e la lite in diretta con Rosanna Lambertucci sul ruolo della donna: “Perché ce l’hai con me?”

Lite in diretta tra Serena Bortone e Rosanna Lambertucci a Bar Centrale. Nella puntata in onda sabato 15 novembre su Ra1, condotta da Elisa Isoardi, le due donne hanno animatamente discusso sul tema delle tradwife, un movimento americano nato sui social promuove l'immagine della donna tradizionale e antica.

"Ognuno sceglie la felicità che desidera. Se tu sei felice a essere sottomessa agli uomini… quello è il messaggio che lanciano", ha spiegato Serena Bortone. Lambertucci si è subito difesa e ha spiegato il suo punto di vista: "Che c'entra essere sottomessa? Se io ho piacere a preparare una cena al mio compagno non è sottomissione, è amore e piacere". "Molte di loro però dicono anche questo, che la loro massima gioia è obbedire all'uomo", ha incalzato Bortone.

Elisa Isoardi ha provato a placare gli animi in studio ma senza successo, tanto che il dibattito si è acceso ancora di più. "Lo dicono loro, non lo dicono io", ha spiegato Bortone a proposito del suo punto di vista. E, infastidita, ha aggiunto: "Che fatica oggi Rosanna, posso finire di parlare? Perché ce l'hai con me oggi?". Lambertucci non ha sentito ragioni e ha continuato per la sua strada, spiegando la propria opinione in modo chiaro: "Il vero ruolo della donna è quello di essere in grado di dare serenità. La donna nasce madre, è già predisposta a questo. La maternità è il vero privilegio femminile e se vai nei paesi poveri te ne rendi conto". "Cosa c'entrano i paesi poveri?", ha subito risposto Bortone prima che Isoardi riuscisse a intervenire e a dare parola all'altro ospite in studio riguardo la tematica.