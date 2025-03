video suggerito

Serale di Amici 2025: Asia e Vybes sono gli eliminati della prima puntata Asia è stata la prima eliminata nel serale di Amici24 di sabato 22 marzo. Nel corso della puntata anche Vybes ha dovuto abbandonare la scuola. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La prima puntata del serale di Amici 2025, in onda sabato 22 marzo, alle ore 21.30 su Canale 5 con Maria De Filippi, ha visto l'eliminazione di due alunni: Asia e Vybes. I giudici presenti in studio sono stati Cristiano Malgioglio, Elena D'Amario e Amadeus.

Vybes eliminato nella puntata di sabato 22 marzo del serale di Amici

Nel corso della puntata del serale di Amici 2025 in onda sabato 22 marzo, Maria De Filippi ha rivelato il nome degli eliminati del talent show. Gli ultimi a sfidarsi sono stati Francesca e Vybes. Quest'ultimo, al termine della votazione, ha chiesto di poter dire due parole. Parlando del suo brano, ha spiegato:

Questo pezzo è uno storytelling, parta della depressione, la seconda fase è la rinascita. Ci tenevo a portarlo, avrei voluto che qualcuno parlasse di salute mentale in televisione. Vorrei dire, però, non vergognatevi di chiedere aiuto, la salute mentale è come la salute fisica.

Prima dell'annuncio, la conduttrice ha invitato agli artisti di tornare in casetta. "Continui a ballare Francesca" ha detto De Filippi lasciando intendere che la sua avventura nella trasmissione continuerà, mentre quella di Vybes no. Quando i colleghi si sono complimentati con lui per come ha preso la notizia, il cantante ha rivelato: "Me lo sentivo".

Asia, prima eliminata nel serale di Amici

La sfida tra Luk3 e Asia ha portato all'eliminazione di quest'ultima. Dopo il verdetto, Maria De Filippi ha rassicurato la giovane ballerina, che ha ricevuto complimenti e apprezzamenti da tutti i presenti. "Visto che mi dispiace tanto, chiederò a Stephane di farti ballare una sera con i professionisti, però visto che hai fatto parte del programma devi essere brava a non dire niente ai tuoi ex compagni – ha detto la conduttrice – Ce la fai? Se ce la fai, sono sicura mi dirà di sì".