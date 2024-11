video suggerito

Selvaggia Lucarelli critica Bianca Guaccero a Ballando, Rossella Erra l’accusa: “Sai già chi deve vincere” L’esibizione di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice ha spaccato la giuria. Il giudizio sulla loro performance ha scatenato un litigio tra Selvaggia Lucarelli e Rosella Erra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella puntata di Ballando con le stelle in onda sabato 23 novembre, l'esibizione di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice ha spaccato la giuria. Rossella Erra si è scagliata contro Selvaggia Lucarelli, fortemente in disaccordo con il suo parere: "Fai sempre paragoni, hai già deciso chi deve vincere". Sara Di Vaira ha supportato l'opinionista: "Giovanni Pernice ha fatto una coreografia che non aveva nulla di sbagliato".

Selvaggia Lucarelli sull'esibizione di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice: "Performance noiosa"

Selvaggia Lucarelli non ha apprezzato l'esibizione di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. "Secondo me dovreste prendere i 9 con maggior leggerezza. Non c'è nulla da eccepire da un punto di vista tecnico sulla vostra esibizione sempre ma posso dire che quello che ho visto non mi è piaciuto – ha spiegato la giudice – Mi tocca dar ragione a Guillermo Mariotto e a quanto ha detto la volta scorsa: questa cosa è ben fatta ma è noiosa. L'ho vista mille volte". Lucarelli ha aggiunto che è consapevole che Bianca Guaccero sia una "fuoriclasse" ma che alla sua coreografia manca creatività e bellezza: "C'era più originalità in quella di Alberto Matano o in altri concorrenti".

Rossella Erra: "Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono l'eccellenza"

Rossella Erra si è detta fortemente in disaccordo con il parere di Selvaggia Lucarelli:

Noi qui abbiamo una coppia che è l'eccellenza. Pernice è un signor professionista. Per noi non è roba vecchia. Tu dicesti che loro sono dei robot ma nonè vero, sono passione che scorre e cuore che batte. Guarda caso fai sempre dei paragoni, tu hai già deciso che deve vincere.

Anche Sara Di Vaira ha condiviso le parole di Erra. "Io non voglio commentare la giuria ma il ballo – ha spiegato l'opinionista – Giovanni Pernice ha fatto una coreografia che non aveva nulla di sbagliato".