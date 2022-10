Scoppia il caso Lorenzo Biagiarelli, Anastasia chiede più intimità e Sara Di Vaira avvisa Selvaggia Anastasia Kuzmina lamenta il fatto di non essere qualcosa di più per lavorare bene con Lorenzo Biagiarelli: “Vorrei prendere un caffè fuori da qui”. E Selvaggia: “Ma che caffè”. Scoppia il caso.

La seconda puntata di Ballando con le stelle si apre col caso Biagiarelli. Anastasia Kuzmina lamenta il fatto di non essere qualcosa di più per lavorare bene con Lorenzo Biagiarelli: "Noi ci vediamo solo in sala, non ci frequentiamo fuori". Questo lascia intendere che si potrebbe fare di più se solo si frequentassero fuori da Ballando con le stelle. Ovviamente, in questo senso, la presenza di Selvaggia Lucarelli si fa ingombrante. Con queste premesse, parte la nuova esibizione, quello della terza serata di Ballando con le stelle. Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina tentano di lasciarsi andare e il risultato non è esaltante con un boogie fatto su "Le tagliatelle di Nonna Pina".

A fine esibizione, infatti, Selvaggia Lucarelli chiede conto delle dichiarazioni di Anastasia: "Com'è che ti vuoi frequentare fuori di qui? Non ti basta?". Anastasia Kuzmina: "Mi vorrei prendere un caffè con lui" e si nasconde dietro Lorenzo Biagiarelli. Chiaramente è tutto in funzione dello spettacolo. Alla fine viene fuori anche una gag anche simpatica con Biagiarelli che inforca: "Dai, abbiamo entrambi trent'anni e siamo in due fasi diverse della vita". Selvaggia Lucarelli chiude: "Vabbè ne parliamo a casa".

Ma anche il resto del gruppo punta sul tridente: "Sento meno il terzo incomodo" dice Carolyn Smith "però questa non è una scusa. Una coppia deve fare quello che deve fare una coppia, a prescindere da chi c'è all'esterno. Bisogna dimenticare l'altra persona perché la persona più importante nel gioco è la persona che fa da partner nella gara". Francesco Canino: "Mi sembrava uno dei fratelli Karamazov, ma la cosa che mi ha fatto più rabbrividire è stata la canzone".

Sara Di Vaira appoggia Lorenzo Biagiarelli e dà ragione ad Anastasia Kuzmina: "È importantissimo il caffè fuori dalla sala. Ballando con le stelle è una famiglia. Ci deve essere il ballerino, la ballerina e la coppia. Ma anche il fidanzato o la fidanzata. Selvaggia sei così intelligente che puoi invitare i ragazzi a cena. Prendi anche te il caffè con Lorenzo". Selvaggia Lucarelli: "Ma che volete da me, ma io boh?". Ma Sara Di Vaira continua: "È importantissimo frequentare il partner fuori dalla sala. Anastasia continua così".