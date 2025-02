Sarabanda sul NOVE? Non può succedere: il gioco con Enrico Papi resta su Italia1

video suggerito

Sarabanda sul NOVE? Non può succedere. La recente notizia circolata riguardante il ritorno di Sarabanda sul canale Nove, stando a quanto apprende Fanpage.it, è completamente infondata. Una notizia su cui è necessario fare chiarezza, considerato che questa indiscrezione ha generato false aspettative tra i fan del celebre programma musicale. Sarabanda, infatti, resterà su Italia1. Come scrive AgMedia, i casting sono in corso e la formula sarà assolutamente quella originale di sempre, con qualche novità Tiktok-friendly.

Perché Sarabanda non si sposta da Italia1

Sarabanda è e rimane una proprietà intellettuale di Mediaset, e qualsiasi trasmissione su reti diverse necessiterebbe di un esplicito consenso dell'azienda di Cologno Monzese. Ad oggi, non esiste alcuna evidenza di accordi in tal senso. Il format stesso è storicamente legato alla figura di Enrico Papi, conduttore che ha reso iconico il programma e che rappresenta un elemento distintivo e quasi inseparabile dal marchio Sarabanda. L'unica produzione che potrebbe richiamare alcune dinamiche simili a Sarabanda attualmente presente su Nove è Name That Tune, programma che si ispira all'omonimo format americano ma che incorpora anche alcuni elementi familiari ai fan dello storico game show musicale di Mediaset. Non a caso, proprio Enrico Papi è stato alla conduzione di Name That Tune su Tv8, creando un naturale collegamento con la sua precedente esperienza televisiva.

Quando si registra Sarabanda: ecco tutte le info

Secondo quanto rivelato da AgMedia, sono già disponibili i biglietti gratuiti per assistere dal vivo alle registrazioni di Sarabanda, che si terranno presso gli studi di Milano in zona Piazza Udine. Anche AgMedia conferma la prima serata su Italia1 con al timone Enrico Papi. Le registrazioni sono imminenti.