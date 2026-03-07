Sanremo Top 2026 con Carlo Conti: cantanti, ospiti e classifiche

Nella serata di sabato 7 marzo 2026, su Rai1 ci sarà l’appuntamento con Sanremo Top, lo spin off del Festival di Sanremo con Carlo Conti e i cantanti della kermesse divisi in due appuntamenti. Con il conduttore ci sarà anche Nino Frassica.

Sabato 7 marzo su Rai1, in prima serata, va in onda Sanremo Top, un nuovo appuntamento con Carlo Conti a una settimana di distanza dal Festival di Sanremo. Ad accompagnarlo ci sarà anche Nino Frassica e in trasmissione saranno presenti 15 dei 30 Big che hanno partecipato a Sanremo 2026.

Il programma della serata di sabato 7 marzo

Nell'anno del Festival dedicato a Pippo Baudo, a quasi un anno dalla sua scomparsa, Carlo Conti ha deciso di ripristinare una tradizione che proprio il conduttore aveva inaugurato tra gli Anni Novanta e gli Anni Duemila, dove a distanza di un mese si tornava a parlare di Sanremo con chi ne è stato protagonista. Saranno 15 i cantanti che si esibiranno, e con loro ci saranno anche i due finalisti delle Nuove Proposte, divisi come i Big per i due appuntamenti previsti post kermesse.

Gli ospiti di Sanremo Top 2026

Non mancheranno, ovviamente, altri ospiti a ravvivare la serata, legati sempre al Sanremo ormai trascorso. Accanto a Carlo Conti, ci saranno i coloro che lo hanno affiancato in queste cinque appuntamenti sanremesi, scelti per ricoprire un ruolo e un posto diverso all'interno della kermesse. Ci sarà il conduttore del DopoFestival Nicola Savino, le conduttrici del Prima Festival Manola Moslehi, Carolina Rey ed Ema Stokholma, sarà presenta anche Gianluca Gazzoli che è stato il volto di Sarà Sanremo e ha assegnato il premio al vincitore delle Nuove Proposte. Infine anche Daniele Battaglia, conduttore sul palco di Piazza Colombo ed Enrico Cremonesi che sveleranno curiosità e aneddoti.

Le classifiche FIMI ed EarOne delle canzoni in gara

Durante la serata, poi, si scopriranno anche le classifiche FIMI ed EarOne delle canzoni che hanno partecipato a Sanremo 2026. A distanza di una settimana, quindi, vedremo come i singoli brani hanno viaggiato e sono stati accolti al pubblico.