Sanremo 2022, niente pubblicità nel pomeriggio di Rai1 per la settimana del Festival

Sanremo è l'evento dell'anno per la Rai, un'enorme occasione di ricavi pubblicitari che rendono, di fatto, la kermesse un appuntamento imperdibile, su cui l'azienda punta in modo organico, con tutta la sua struttura. E quest'anno ancora di più, visto che le aspettative Rai per la raccolta pubblicitaria sono superiori all'anno scorso, quando il Festival proveniva da un'edizione incredibile (quella del 2020) in termini di ascolti.

Stando quanto riporta Il Sole24Ore, l'azienda stima un 10% circa in più di ascolti pubblicitari rispetto all’Amadeus bis dello scorso anno. Non a caso le prospettive di crescita si intuiscono anche dai listini che la Rai propone agli investitori, nel cui ambito si registra un aumento del 15% rispetto al 2021.

Per questa terza edizione targata Amadeus, la Rai dovrà tuttavia fare i conti con la necessità di adeguarsi alla modifica della normativa sugli affollamenti pubblicitari. Un aspetto tecnico che si può tradurre in modo elementare: secondo direttiva europea sui Servizi media audiovisivi, la Rai ha a disposizione un numero inferiore di secondi di pubblicità nella fascia tra le 18 e le 24, cosa che influirebbe direttamente sulla prima serata e, quindi, su Sanremo. Per evitarlo e al fine di capitalizzare al massimo l'attenzione del pubblico di Sanremo in termini di introiti pubblicitari, nei giorni della kermesse la Rai non trasmetterà spot dalle 18 alle 20.30.

In sostanza, dall'1 al 5 febbraio programmi come La Vita in Diretta e L'Eredità andranno in onda senza spazi pubblicitari, con il primo break che arriverà solo dopo il Tg1, alle 20.30. Tra le strategie adottate dall'azienda per non perdere secondi preziosi di pubblicità, anche lo spostamento di un break previsto alle 23 dopo la mezzanotte. Nel corso della finale, ad esempio, è previsto un break aggiuntivo all'1.50, poco prima della proclamazione del vincitore di Sanremo 2022.