Samu vince la sfida e resta nella scuola di Amici 22 Dopo tanta attesa, Samu è riuscito a vincere la sfida rimasta in sospeso per settimane ed ha conquistato a pieno il suo banco ad Amici 22.

A cura di Gaia Martino

La puntata di Amici di Maria de Filippi oggi, domenica 5 febbraio 2023, in onda su Canale 5 dalle ore 14 si è aperta con la sfida di Samu, in sospeso da diverse settimane. "Se non avessimo comunicato il giudice, io l'avrei rimandata", le parole della padrona di casa che ha accusato l'allievo di aver "rotto le scatole in queste settimane per paura della sfida". Il ballerino ha gareggiato questo pomeriggio contro Mattia: a giudicarli Francesca Bernabini.

Samu vince la sfida contro Mattia

La sfida tra Samu e Mattia è partita con una coreografia hip hop anticipata da un'esibizione dimostrativa di Giulia Stabile. Subito dopo una performance di modern. Il giudice Francesca Bernabini ha ottenuto una risposta dalle esibizioni dei due giovani ballerini: a vincere è Samu. L'allievo ha così riconquistato a pieno il suo banco nella classe di Amici.

La gara di canto e ballo ad Amici con Vessicchio, Baby K, Sarcina e Rossella Brescia

Baby K, Beppe Vessicchio e Francesco Sarcina sono i giudici della gara di canto in questo pomeriggio di domenica 5 febbraio. Il pubblico li ha accolti con un caloroso applauso: loro potranno decretare il passaggio di un altro allievo alla fase del Serale. Per la sfida di ballo è entrata in studio Rossella Brescia. Il primo ad esibirsi è stato Wax, poi Gianmarco, Cricca – giudicato da Francesco Sarcina come un cantante dalla voce "matura, che fa volare" -, Megan. Quest'ultima per Rossella Brescia è stata "debole": "È come se stessi sempre nella tua comfort zone, oggi puoi dare di più. Sei un bellissimo elemento, la performance mi sembrava debole". Arrivato il turno di Angelina Mango, Baby K è rimasta incantata: "Ti molleggi fra voce sospirata, voce piena. Ti butti su queste note blues, mi fai morire. Complimenti, non saprei che altro dirti", le sue parole.