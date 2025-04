video suggerito

“Sa interpretare la vita anche nel dolore”: Lory Del Santo si commuove in diretta per le parole di Annalisa Minetti La commozione di Lory Del Santo nel programma La volta buona. A colpirla le parole gentili che Annalisa Minetti ha speso sul suo conto. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Daniela Seclì

34 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella puntata de La volta buona trasmessa venerdì 11 aprile, la commozione di Lory Del Santo. Ospite di Caterina Balivo si è emozionata nell'ascoltare le parole di Annalisa Minetti sul suo conto. La cantante ha evidenziato come Del Santo sappia "interpretare la vita sempre, anche nel dolore".

La riflessione di Lory Del Santo

Lory Del Santo stava esprimendo la sua visione sull'approccio migliore in cui affrontare la vita. In particolare, ha evidenziato quanto sia importante acquisire la capacità di cambiare progetto quando il nostro mondo crolla. E lei, che ha vissuto dolori devastanti come la morte dei figli Conor e Loren, sa bene di cosa parla:

Ho sempre parlato di positività. Se finisce un mondo che hai idealizzato tutta la vita, cosa fai? Ti deprimi? Ti sfasci? No, cambi progetto. Non so come dire. Bisogna cambiare i progetti nella vita. Bisogna saper superare gli ostacoli e pensare a cosa c'è dopo.

La reazione di Annalisa Minetti che commuove Lory Del Santo

Annalisa Minetti, presente in studio, ha chiesto di intervenire: "Posso dire una cosa? Il fatto che io non possa vedere mi fa dare sempre molta importanza ai timbri di voce. E il timbro di voce di Lory sembra quasi fanciullesco. Ha questa voce così delicata, a volte molto discreta, però ha sempre un peso quello che dice". Quindi ha concluso:

Penso che se ci sono donne che possono parlare di vivere con leggerezza dando valore a ogni cosa che succede nella vita, lei può essere la maestra di ogni cosa.

Lory Del Santo è apparsa molto colpita dalle sue parole: "Grazie, è commovente. Ti giuro, adesso mi riprendo". Caterina Balivo ha rimarcato: "È incredibile ma Lory Del Santo ha gli occhi lucidi". A questo punto Lory ha spiegato: "Cosa mi commuove? La vita. Mi ha colpito quello che ha detto lei. È vero, c'è una positività che cerco di trasferire a chiunque mi parli". E Annalisa Minetti ha concluso: "Lei sa interpretare la vita, sempre, anche nel dolore".