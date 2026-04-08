Adriana Volpe lascia di nuovo la Casa del GF Vip per “motivi personali”: le possibili cause dell’uscita

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Adriana Volpe ha lasciato di nuovo la Casa del Grande Fratello Vip. Nell’annuncio pubblicato sugli account social del reality show di Canale5 si legge che l’uscita è dovuta a “motivi personali”, esattamente come accaduto la scorsa settimana. Il post specifica inoltre che si tratta di un abbandono temporaneo, cosa che anticipa che Adriana rientrerà nella Casa il prima possibile.

Adriana Volpe deve sottoporsi ai controlli alla mano

Volpe potrebbe essere uscita dalla Casa per sottoporsi ai controlli necessari dopo la frattura riportata al mignolo la settimana scorsa. Già qualche giorno fa era stata costretta a uscire proprio a causa dell’infortunio e, al rientro, aveva mostrato ai coinquilini il dito steccato in ospedale. Aveva anche anticipato che sarebbe dovuta uscire di nuovo a distanza di una settimana per sottoporsi a una radiografia di controllo e verificare la guarigione dell’arto. È probabile, quindi, che sia questo il motivo che, nelle scorse ore, l’ha costretta a uscire.

L’uscita di Adriana Volpe solo temporanea, andò diversamente nel 2020

Una parte degli spettatori del GF Vip ha manifestato una certa preoccupazione di fronte all’annuncio del programma relativo all’uscita di Adriana, sebbene fosse specificato che si tratta solo di un abbandono momentaneo. C’è un motivo se il pubblico del reality si è preoccupato e affonda le radici in quanto accadde nel 2020, all’epoca in cui Adriana era al GF Vip da concorrente per la prima volta. In quel periodo il mondo stava affrontando per la prima volta la pandemia Covid e l’ex conduttrice Rai fu costretta ad abbandonare il gioco a causa di una seria emergenza familiare: l’ex suocero, padre dell’ex marito Roberto Parli, fu ricoverato a causa del virus e morì pochi giorni dopo l’ingresso in ospedale. Per stare il più possibile vicina ai suoi cari, Volpe decise di abbandonare la Casa.