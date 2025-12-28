Rosy della Lombardia ad Affari Tuoi: “Nella vita vado sempre fino in fondo”, e vince contro il destino

Rosy della Lombardia dopo due cambi, arriva in finale con 200 euro e il pacco nero. Non cede al rischio e accetta l’offerta del dottore: il suo pacco conteneva meno di quanto ha vinto.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Protagonista della puntata di Affari Tuoi questa sera, domenica 28 dicembre, Rosanna Mundo, per gli amici Rosy, della Regione Lombardia. Da Cologno Monzese, lavora come personal trainer specializzata nell'allenamento al femminile. "Nella vita sono anche mamma di una bimba di nome Aurora, nata pochi mesi fa" ha raccontato prima di presentare il marito Luca, che l'ha accompagnata in studio. La coppia è tornata a casa con 24mila euro: il loro pacco, il "nero", conteneva 20mila euro.

La partita di Rosy ad Affari Tuoi

Con i primi sei tiri a disposizione, Rosy ha eliminato dal tabellone Gennarino, 500 euro, 100 euro, 100 mila euro, 10mila euro e 15mila euro. Il dottore, allora, le ha offerto 35mila euro. "Bella offerta, ma siamo all'inizio e io vado avanti", le parole della pacchista prima di tritare l'assegno.

Eliminati 200 mila euro, 50mila euro e 75mila euro, il dottore ha proposto il cambio, accettato. Rosy ha allora lasciato il 12 per il numero 13: il suo pacco conteneva 5 euro. Ha poi eliminato dal tabellone 0 euro e 300mila euro prima di tritare l'assegno proposto dal dottore dal valore di 8 mila euro. Aperi i pacchi da 20euro, 50 euro e 30mila euro, il dottore ha proposto il cambio. Accettato. La pacchista ha lasciato il 13 per il 16: il suo conteneva 10 euro. Il dottore ha proposto un assegno da 10mila euro: "Un po' pochino. Direi che la proviamo e andiamo fino in fondo" ha dichiarato Rosy prima di tritarlo.

Il finale di Rosy che torna a casa con 24mila euro

Rosy ha aperto il pacco contenente 20mila euro, l'unico rosso ancora in gioco. Rimasta con 1 euro, 200 euro e il pacco nero, il dottore ha offerto di nuovo 10mila euro, rifiutati. Eliminato 1 euro dal tabellone, il dottore ha offerto 22mila euro. "Vorrei andare dritta fino alla fine, ma il mio lato razionale pensa che questo è come buttarsi in un buco nero, nel vuoto. Non si sa cosa c'è nel pacco nero, soprattutto se lo abbiamo. Vado sempre fino in fondo, però questo è un gruzzoletto di inizio. Se non rischi nella vita…" ha commentato Rosy, prima di chiedere un consiglio al marito che le ha suggerito di accettare. "Ascolto lui, accettiamo l'offerta" ha concluso la personal trainer. Rosy e il marito sono tornati a casa con 24mila euro, 22mila offerti dal dottore più i 2mila euro regalati da Gennarino. Il loro pacco conteneva il "pacco nero" dal valore di 20mila euro.