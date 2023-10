Rossella Erra legge in tv gli insulti ricevuti sui social: “Bidone, otaria spiaggiata, oca ignorante” Rosella Erra legge in diretta tv gli insulti che riceve ogni giorno sui social da parte degli haters, che le scrivono oscenità come “bidone, otaria spiaggiata”.

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata andata in onda mercoledì pomeriggio dello show di Caterina Balivo su Rai1, La Volta Buona, è stata ospite Rossella Erra. L'opinionista, diventata nota proprio nella precedente trasmissione della conduttrice, è stata protagonista di un momento piuttosto importante, quando si è ritrovata a leggere gli insulti che quotidianamente riceve sui social.

Rossella Erra e gli insulti degli haters

Rossella Erra è stata, per anni, uno dei personaggi fissi dello show pomeridiano di Caterina Balivo, dove impersonava il parere del pubblico, dispensando pareri e considerazioni o rivolgendo qualche domanda agli ospiti di turno. Una volta chiusi di battenti di "Vieni da me", l'opinionista è stata introdotta nel parterre di show come Ballando con le stelle e Il Cantante Mascherato, dove ha continuato ad impersonare la "voce del popolo". Tornata, quindi, dalla conduttrice campana, stavolta in veste di ospite, Erra ha parlato di come da quando è diventata un personaggio noto ha ricevuto numerosi insulti e li ha letti in diretta tv:

Potresti saltare qualche pasto non ti farà sicuramente male. Ma quanto pesi? Sei un bidone. Sei un’oca. Un’otaria spiaggiata. Una come te ignorante e eccessiva in tutto non è un bell’esempio in televisione. Vergognati e dimagrisci che ti fa bene alla salute. Sei vestita come una palla da discoteca. Sempre tendoni da circo per vestirla. Le tirerei tante piete quante paillettes ha sulla giacca

Balivo, quindi, avvicinandosi alla sua ospite l'ha abbracciata dicendo: "Queste sono alcune cose che le hanno scritto e lei le ha lette. Ma prima di avere la forza di leggerle in tv c’è voluto tanto".

La reazione di Rossella Erra

Rossella Erra, però, ha sempre cercato di non far spegnere il suo sorriso e la sua esuberanza dai beceri insulti altrui e infatti ha dichiarato: "Non mi vergogno delle mie forme, a volte di nascosto piango quando mi scrivono sui social Balena, Vacca, Scrofa ecc… ma poi scaccio le lacrime e cancello i commenti, perché non li voglio nel mio profilo. Ho questa fisicità e le persone che mi vogliono bene, me ne vogliono con tutte le mie rotondità".