Rosa Perrotta, ex tronista di Uomini e Donne, diventa conduttrice per Real Time Si chiama “A testa alta” il primo programma condotto da Rosa Perrotta, ex tronista di “Uomini e Donne”. La campana fa il suo debutto da conduttrice con una trasmissione che andrà in onda ogni sabato su Real Time insieme al curatore d’immagine Mario Mosca. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Rosa Perrotta, ex tronista di “Uomini e Donne”, diventa conduttrice per Real Time. È la rete targata Discovery a regalare alla campana la sua prima esperienza di conduzione. Il programma che la vedrà cimentarsi per la prima volta in questa inedita vesta si chiama “A testa alta” e andrà in onda ogni sabato alle 14.20 sul canale 31. Si tratta di un format nato da un’idea di Alessia Porsenna e Mario Mosca, prodotto da Alfredo Carbone della Big Bang Production, con la collaborazione dell'autrice Nadia Forini e dello showrunner Roberto Pascal Pisani.

“A testa alta”, il primo programma condotto da Rosa Perrotta su Real Time

È uno il tema cardine di “A testa alta”: il cambiamento interiore e come questo si accompagna a quello estetico. Le donne protagoniste delle puntate racconteranno le proprie storie e come la scelta di modificare un aspetto importante della propria vita abbia prodotto un effetto sostanziale anche sul piano estetico. La prima puntata è andata in onda oggi, sabato 29 giugno. Ogni trasformazione sarà accompagnata dal curatore di stile Mario Mosca e da Rosa Perrotta nel ruolo di influencer ed esperta d’immagine. Ad accompagnare i percorsi delle donne protagoniste anche il dottor Domenico Campa, specialista in chirurgia estetica. Ogni puntata racconterà la storia e l’evoluzione di due donne.

Rosa Perrotta: “Siete il valore che vi date”

A poche ore dal debutto, Rosa ha ringraziato quanti in questi anni hanno continuato a seguirla, consentendole di diventare una tra le influencer più note in Italia. Una fama che le ha consentito di lanciarsi in questa nuova esperienza professionale:

Ci siamo. La cosa più bella che mi dice chi mi conosce da quando ero una bambina è: “Sei rimasta la stessa ragazza ambiziosa di sempre, frutto di tutte le cose che ti hanno insegnato mamma e papà”. Sembra banale, ma non lo è. È proprio con quelle cose che mi hanno insegnato che ho condito tutti i miei sogni. Senza quelle cose non sarei io oggi,forse sarei altrove …non lo posso sapere,ma sicuro se le avessi dimenticate non sarei rimasta Rosa. Mi hanno insegnato che valevo, io, come ogni essere umano su questa terra. E che solo se ci avessi creduto, lo avrebbero fatto anche gli altri. Sono molto grata per gli insegnamenti ricevuti e credo siano la ricchezza più importante che possa tramandare ai miei figli. Ma oggi voglio dire grazie anche a voi perché mi avete dato fiducia sempre in questi anni. Vi siete fidate di me.

Sono affamata di storie e di vita e poterla condividere con voi per me è un vero onore… Andare a testa alta anche quando il mondo sembra andare più veloce di te, forse più piano, ma a testa alta. Siete il valore che vi date. Voi, nessun altro. Ci vediamo sabato su Real Timeper raccontare stavolta le vostre meravigliose storie.

Vi voglio bene,

Rosa.