Romina Power punge Al Bano: “Mi ha consigliato di fare ritocchini, chissà se lui li ha fatti al cervello”

Romina Power è stata ospite a Verissimo nella puntata di domenica 14 dicembre. Nel salotto di Silvia Toffanin, l'attrice e cantante ha ripercorso il suo legame con Al Bano, da cui si è separata dopo 29 anni di matrimonio nel 1999. Poi il ricordo affettuoso verso sua suocera Jolanda Ottino: "Era come una madre, ma all'inizio partì un po' prevenuta verso di me".

Le parole su Al Bano e la battuta sui ritocchini

Nel corso dell’intervista, Romina Power è tornata anche a parlare di Al Bano. Fu lei a decidere di lasciarlo, ma nonostante questo continua a provare un affetto sincero nei suoi confronti: "Penso che non si smetta mai di amare una persona che hai amato, soprattutto da giovane". Con la sua consueta ironia, ha poi raccontato di un recente incontro in cui lui le avrebbe consigliato qualche ritocco estetico: "Mi ha detto: ‘Potresti farti qualche ritocchino', ma io non ho tempo di farli. Chissà se l'è fatto anche lui qualche ritocchino, ma al cervello", ha detto scherzando. Oggi i due sono in buoni rapporti, anche se non si vedono mai, come ha confermato lei stessa.

Il rapporto con sua suocera Jolanda

Tra i ricordi più intimi di Romina Power, anche quello dedicato a Jolanda Ottino, madre del cantante, venuta a mancare nel 2019 e con la quale nel tempo aveva costruito un rapporto profondo e affettuoso, nonostante un inizio tutt’altro che semplice. La cantante ha raccontato che la donna, inizialmente, era piuttosto diffidente nei suoi confronti: attrice e figlia d’arte, veniva vista con sospetto: "Pensava che tutte le attrici fossero zo**ole", ha detto. Con il tempo, però, quell’atteggiamento è cambiato radicalmente. La suocera è diventata per lei una seconda madre, una presenza centrale nella vita quotidiana: insieme cucinavano, "raccoglievamo i capperi, preparavamo conserve". Dopo la sua scomparsa, ha spiegato, quella casa a Cellino San Marco ha perso la sua anima.