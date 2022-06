Roger: “C’è stato qualcosa di intenso con Estefania in albergo”, la rivelazione prima dell’Isola Roger Balduino a Radio Radio racconta del suo rapporto con Estefania Bernal nato durante il viaggio verso l’Honduras, prima dell’inizio dell’Isola dei Famosi: ha ammesso cosa è successo in albergo. Ora aspetta che la naufraga termini il programma per conoscerla meglio.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su News sull'isola dei famosi 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo essere stato costretto ad abbandonare l'Isola dei Famosi 2022 per un problema al piede, Roger Balduino non ha dimenticato Estefania Bernal con cui ha instaurato un rapporto speciale ad inizio reality. Nonostante le cose tra loro siano andate nel verso sbagliato, l'ex naufrago ci pensa ancora: vorrebbe conoscerla meglio. A Radio Radio nel programma Non Succederà Più ha confessato, ancora una volta, i suoi sentimenti sottolineando le sue intenzioni. Poi ha svelato finalmente cosa è successo in albergo, quando si sono conosciuti prima dell'inizio del programma. Nonostante Estefania abbia giurato che non sia accaduto nulla tra loro, Roger ha ammesso che "è successo qualcosa di intenso".

Cosa è successo tra Estefania Bernal e Roger Balduino prima dell'Isola

L'ormai ex naufrago Roger Balduino ai microfoni di Radio Radio ha confessato di provare dei sentimenti per Estefania Bernal, nel dettaglio ha il desiderio di conoscerla al di fuori del programma. L'ha conosciuta durante il viaggio per l'Honduras, in albergo hanno trascorso del tempo insieme: "Qualcosa di intenso fuori dall'Isola è successo, nell'albergo" ha detto. Poi sull'Isola è sbocciato l'amore, ma stando alle loro successive dichiarazioni, la love story era frutto di una strategia. Per Roger però qualcosa, con il tempo, è cambiato: ha ammesso di essersi infatuato davvero. La modella conosceva il suo segreto, suo figlio.

All’inizio abbiamo fatto una strategia, ma dopo un po' , giocando con il cuore, mi sono innamorato. Anche gli altri concorrenti ci dicevano “vedete che le coppie funzionano”. Poi lei mi è piaciuta, ero veramente preso. Lei sapeva il mio segreto più grande, mio figlio. Secondo me anche io le piacevo ma non come lei piaceva a me.

"La voglio conoscere fuori, voglio vedere com'è, magari è diversa. La sto aspettando" ha concluso prima di aprire una piccola parentesi su Beatriz Marino, la sua ex fidanzata volata anche in Honduras durante la sua avventura come naufrago.

La confessione sull'ex fidanzata Beatriz Marino

Su Beatriz Marino Roger Balduino ha le idee chiare. Non ha alcuna intenzione di tornare indietro nel passato, tra le braccia della sua ex fidanzata che durante l'esperienza sull'Isola, è volata in Honduras per chiarire i suoi sentimenti con il naufrago. "Non ci stiamo né vedendo né risentendo, per me non potrebbe esserci alcun ritorno" ha spiegato il modello che ora – stando alle sue parole – starebbe soltanto pensando al rientro in Italia di Estefania Bernal.