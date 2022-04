Roger Balduino all’Isola in lacrime per il figlio: “Non posso parlare di lui ma mi manca troppo” Roger Balduino ieri sera all’Isola dei Famosi non è riuscito a trattenere le lacrime per la mancanza di suo figlio. Non poteva parlare nel reality di lui, ma ieri era il suo compleanno: “La mamma si arrabbierà ma mi manca troppo”.

Nella puntata dell'Isola dei Famosi ieri sera Roger Balduino è scoppiato in lacrime ed i singhiozzi non gli hanno permesso di parlare correttamente o di mantenere il suo "segreto". Inizialmente voleva fare gli auguri ad un amico, poi è spuntato fuori il nome del figlio, Endrick. Il modello brasiliano non ha mai nascosto di essere padre, come documentano le foto pubblicate su Instagram, ma nel reality non lo aveva mai nominato prima d'ora per questioni legali. Nonostante non potesse, ieri sera la mancanza ha preso il sopravvento e il naufrago non è riuscito a trattenersi: tra lacrime e singhiozzi ha salutato il suo bambino che ha compiuto 11 anni.

Le lacrime di Roger Balduino per il figlio

"Devo fare gli auguri a una persona molto speciale" ha detto Roger Balduino ieri sera nella puntata dell'Isola, prima di scoppiare in lacrime. "Lui voleva fare gli auguri a Endrick, un amico, è in Brasile" lo ha aiutato Estefania ma la "bugia" non ha avuto lunga vita. "Ma qui non è mai venuto nessuno" ha commentato Ilary, incuriosita dalle lacrime senza freno del naufrago – "Roger, perché ti commuovi così? È tuo figlio?". Alla risposta di Roger – "Si" – tutti i presenti sono rimasti sorpresi. "Fa 11 anni. Mi manca molto" ha continuato il brasiliano tra i singhiozzi, consolato dalla fidanzata Estefania Bernal – "Volevo fargli gli auguri, lo amo tanto e mi manca troppo".

Perché Roger Balduino ha tenuto nascosto il figlio all'Isola

Nessuno era a conoscenza del fatto che Roger Balduino avesse un figlio e alla domanda sul perché lo avesse nascosto al programma, il naufrago ha spiegato:

Non posso parlarne, la mamma si arrabbia con me e sarà un casino, ma stasera non i sono riuscito. Io lo sento tutti i giorni, posso andare a trovarlo. Per una questione legale non posso parlare di lui qui.

Sulla mamma del piccolo Endrick non si hanno informazioni, sul profilo del naufrago dell'Isola dei Famosi non è possibile risalire all'identità della sua ex compagna e madre di suo figlio.