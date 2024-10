video suggerito

Roberto Ciufoli fa rivivere Enzo Jannacci a Tale e Quale Show, i giudici si dividono Esibizione che è una vera e propria celebrazione del grande Jannacci e che dimostra la versatilità di Roberto Ciufoli. Ma divide i giudici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

53 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tale e Quale Show 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Roberto Ciufoli ha portato sul palco di Tale e Quale Show un'interpretazione toccante di Enzo Jannacci. Il comico si è esibito con il classico "Vengo anch'io (no, tu no)" durante la puntata di venerdì 4 ottobre. Da sottolineare la grande energia e l'abilità scenica che Roberto Ciufoli ha avuto, riuscendo a catturare l’ironia e la stravaganza che hanno sempre caratterizzato le performance del cantautore milanese.

La reazione del pubblico

Il pubblico di Tale e Quale Show si è diviso. C'è stato chi ha risposto con entusiasmo, evidentemente colpiti dalla somiglianza vocale e dalla cura con cui l'attore ha ricreato la mimica e l'atteggiamento estroso tipico di Jannacci. Però c'è stato anche chi è restato sulle sue, infatti a fine esibizione, la standing ovation è stata parziale come ha sottolineato lo stesso Carlo Conti. Ciufoli ha preso la palla al balzo: "C'è chi viene e chi no, come dice la canzone". A parere di chi scrive, l'esibizione è da ascrivere a quelle vere e proprie celebrazioni che il programma è in grado di fare sempre con stile. Un'esibizione che ha comunque messo in luce la grande versatilità di Roberto Ciufoli come performer. L'omaggio a Jannacci è riuscito.

Roberto Ciufoli divide i giudici

I giudici, però, si dividono. Ecco cosa hanno detto. Enrico Brignano: "Spero che l'amicizia rimanga ancora. Mancava un po' di nord, un po' di Milano qua e là. L'isteria di questa canzone è difficilissima. Però, lo stesso divertimento me l'hai trasmesso, ‘nsomma, Robbè rimaniamo amici e via così". Giorgio Panariello: "Lui non è un cantante, quindi non ha il timing, questa canzone è difficile anche se sembra una canzoncina e io premierò l'attore". Alessia Marcuzzi: "Jannacci mi emoziona sempre perché dietro all'allegria, c'è un velo di malinconia. Quello che mi ha colpito è che i tempi delle due voci li hai beccati benissimo proprio perché sei un attore". Pupo: "L'attualità di questo testo, scritto da Dario Fo, la voglio sottolineare. L'hanno scritta negli anni Sessanta, purtroppo è attualissima". Cristiano Malgioglio tranchant: "La tua esibizione è stata un disastro. Sei stato tutto fuori tempo". Il pubblico, però, non è d'accordo e fischia al parere della "nostra" Carmen Miranda.