Riccarda ad Affari Tuoi con il suo abito da sposa: la sua partita e il tentativo del dottore di ingannarla

Riccarda Voltolini è la concorrente protagonista della puntata di Affari Tuoi in onda sabato 29 novembre. In studio con il suo abito da sposa, riesce a sventare il piano del dottore per ingannarla e porta a casa 50mila euro.

È stata Riccarda Voltolini la protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda sabato 29 novembre. Originaria di Pergine Valsugana, in Trentino, si è presentata in studio con l’abito da sposa, lo stesso del giorno del matrimonio, e ha giocato insieme alla sorella Valentina con il pacco numero 10, scelto poco prima dell’inizio della partita.

Le prime battute non sono state particolarmente fortunate: al secondo tiro Riccarda ha eliminato il pacco da 200mila euro, mentre la prima offerta del dottore si è fermata a 30mila euro, proposta che la concorrente ha rifiutato. Riccarda ha spiegato il motivo del rifiuto, rivelando di voler dividere la vincita con le sue sorelle e di voler dare qualcosa anche alla bambina adottata dai genitori in Togo.

Riccarda ha rifiutato tutte le offerte del dottore

Il pacco con Gennarino è stato chiamato troppo tardi per provare a vincere il montepremi bonus da 2mila euro, ma il dottore, consapevole del contenuto del pacco scelto dalla concorrente, ha rilanciato con un’offerta da 35mila euro, proposta nuovamente rifiutata. In gioco restavano il pacco nero, quello da 100mila euro, quello da 300mila euro, e i pacchi da 10mila e 50mila euro, mentre tra i pacchi blu rimanevano solo quelli da 20 e 50 euro.

Decisa a proseguire fino alla fine, Riccarda ha seguito il suggerimento del marito Ivan e ha aperto il pacco numero 4, scelta fortunata che ha eliminato il pacco da 50 euro. Il pacco numero 18, scelto in omaggio al suo compleanno e a quello della nonna, conteneva invece 100mila euro, eliminando così il premio più alto rimasto in gioco.

Il notaio ha svelato il contenuto del pacco nero prima che fosse aperto

Pensando di avere la partita in pugno, il dottore ha offerto alle due sorelle 10mila euro, ma le concorrenti hanno rifiutato. Riccarda ha aperto il pacco numero 17, numero preferito dalla sorella Valentina, trovando solo 20 euro. Alla fine restavano in gioco il pacco nero e quello da 50mila euro. Nonostante il tentativo del dottore di convincerla a cambiare con il pacco numero 13, Riccarda ha deciso di non accettare lo scambio.

Poco prima di chiudere la puntata, Stefano De Martino ha fatto intervenire il notaio, che ha rivelato il contenuto del pacco nero: 500 euro. Così il finale era chiaro: da un lato il pacco nero con 500 euro e dall’altro quello da 50mila euro. Quando Riccarda ha aperto il suo pacco, quello che non aveva voluto cambiare, ha scoperto di aver portato a casa 50mila euro, sventando il tentativo del dottore di ingannarla sul finale e confermandosi vincitrice della serata.