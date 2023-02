Resta con me, anticipazioni seconda puntata del 26 febbraio: la fuga di Diego La seconda puntata di Resta con me andrà in onda domenica 26 febbraio su Rai1. La serie tv con protagonista Francesco Arca e il giovanissimo Mario Di Leva continuerà ancora per altre tre puntate.

La seconda puntata di Resta con me andrà in onda domenica 26 febbraio su Rai1 a partire dalle ore 21.20. Gli spettatori della fiction con protagonista Francesco Arca e il giovanissimo Mario Di Leva continueranno ad assistere alle avventure del vicequestore della Mobile di Napoli. La fiction,, diretta da Monica Vullo e scritta da Maurizio De Giovanni, prosegue per un totale di quattro puntate. Ne restano, compresa la seconda puntata, ancora altre tre da mettere in onda. Oltre a Francesco Arca e al giovanissimo Mario Di Leva, nel cast ci sono anche Laura Adriani e Maria Pia Calzone, che ritorna in una fiction Rai dopo "Sirene". Resta con me è una coproduzione Rai Fiction – Palomar. Ma vediamo le anticipazioni della seconda puntata, prevista per domenica 26 febbraio.

Resta con me, le anticipazioni del 26 febbraio 2023

Cosa succederà nella seconda puntata di Resta con me? Le anticipazioni del 26 febbraio ci rivelano che Alessandro troverà Salvatore Ciullo e Linda Fiore e subito sarà al fianco loro per capire cosa ne è stato di una ragazza, morta subito dopo un addio al nubilato. Questo caso, però, non distrarrà Alessandro dallo stare anche sulle tracce della banda della "lancia termica. Il personaggio interpretato da Francesco Arca seguirà le tracce di una donna, che ha fatto perdere le tracce dopo una sparatoria al ristorante.

Anticipazioni seconda puntata: Diego scappa

I guai non vengono mai soli perché il personaggio interpretato da Francesco Arca, distratto da tutte queste cose, si perderà un pezzo importante in questa seconda puntata: si tratta proprio di Diego. Il piccolo, che è in attesa di una buona soluzione da parte di Paola e dell'assistente sociale Valerio, decide di darsi alla fuga. Il bambino sparisce nel nulla, le reazioni di Paola e Alessandro sono immediate. Vogliono evitare a tutti i costi che accada qualcosa di brutto.