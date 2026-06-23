Report al sicuro, giornalisti rinunciano all’assunzione in Rai per restare nella squadra di Ranucci

La squadra di Ranucci conserverà le firme di punta anche per la prossima stagione. Fanpage apprende che 9 tra giornaliste e giornalisti hanno rinunciato all’assunzione in Rai per evitare il trasferimento alle sedi regionali e restare nel programma di inchieste di Rai3.

Rifiutare il contratto di assunzione in Rai per continuare a lavorare con Report. È il caso che riguarda 9 tra giornaliste e giornalisti rivelatisi idonei per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, che hanno scelto di rinunciare proprio per poter restare nella squadra del programma condotto da Sigfrido Ranucci.

La selezione per le assunzioni in Rai

È quanto apprende Fanpage in queste ore, una dinamica curiosa che si inserisce nelle pieghe anomale della Rai attuale. Negli ultimi mesi si era parlato molto delle assunzioni a tempo indeterminato in Rai per decine di giornaliste e giornalisti. Una stabilizzazione salutata con favore dai sindacati di categoria, ma allo stesso tempo vista come un pericolo per programmi come Report e PresaDiretta, che avrebbero rischiato di perdere diversi collaboratori.

La rinuncia al contratto di 9 tra giornaliste e giornalisti di Report

Nel caso specifico, era stata La Notizia a pubblicare un'indiscrezione secondo la quale Ranucci fosse molto preoccupato all'idea che i professionisti assunti potessero essere spostati nelle sedi regionali della Rai, privando la squadra di Report di professionisti formati, nonché firme di punta del programma d'inchiesta più seguito della Tv. Al contrario, emerge che buona parte di coloro che avevano superato le prove per l'assunzione in Rai, hanno deciso di rinunciare al contratto a tempo indeterminato per proseguire il percorso all'interno del programma.

Ranucci può così tirare un sospiro di sollievo perché in vista della prossima stagione non dovrà riformulare completamente la squadra del programma. Non si hanno notizie invece sull'organico che lavorerà alla realizzazione di Presa Diretta, il programma di Riccardo Iacona che va in onda in alternanza con Report, che pure avrebbe potuto rischiare importanti perdite con il meccanismo delle nuove assunzioni a tempo indeterminato.