Report e Presa Diretta rischiano di perdere giornalisti dopo il concorso interno per i giornalisti Rai

Sono stati resi noti, ma soli ai partecipanti al concorso, gli esito della Selezione riservata ai giornalisti professionisti Rai, che porterà alla contrattualizzazione di quei giornalisti che però non erano stati ancora regolarizzati. La questione, però, è piuttosto delicata, dal momento che i neo assunti, pur lavorando per altre testate dell'azienda, saranno distribuiti nelle varie Tgr, a risentirne sono programmi come Report e Presa Diretta, che potrebbero perdere non poche firme.

Report e Presa Diretta rischiano di perdere giornalisti

Sono ben 127 i giornalisti dichiarati idonei dopo la selezione, un numero alto se considerato che molti di loro andranno a rimpinguare le redazioni dei telegiornali regionali, piuttosto che continuare il loro lavoro nei programmi in cui già figurano da anni, di fatti molti di loro, seppur precari, erano firme attivissime di trasmissione di inchiesta. Sarebbe proprio questa una delle ragioni per sui, stando a quanto si legge su La Notizia, Sigfrido Ranucci sarebbe piuttosto preoccupato, perché se due giornalisti resteranno su Roma, perché rientrano tra i primi sette in graduatoria, almeno altri cinque che rappresentano nomi noti del programma, qualora accettassero l'assunzione, saranno spediti nelle sedi regionali Rai. Stesso discorso vale anche per Presa Diretta, dove tutti i giornalisti che hanno partecipato alla selezione pare siano stati assunti, ma nessuno di loro rientrerebbe tra quelli che possono restare a Roma.

Ranucci in difesa dei giornalisti delle trasmissioni di incgiuesta

La questione dello smistamento dei giornalisti nelle sedi della Tgr era stata affrontata ampiamente la scorsa estate e, infatti, anche in quell'occasione era stato proprio il conduttore di Report a scendere in piazza insieme ai diretti interessati, "i programmi come Report, Presa Diretta, Chi l'ha visto? con chi li facciamo?" aveva chiesto il giornalista che, d'altra parte, aveva anche espresso le sue perplessità sulla destinazione alla Tgr. Daniele Macheda del sindacato Usigrai aveva provato a spiegare le motivazioni che avevano portato alla firma, sottolineando come fosse necessario regolarizzare un certo numero di dipendenti in Rai che, prima, non erano tutelati dall'avere un contratto.