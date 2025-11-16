Renato Zero: “Sono stato io a prendere le distanze da Loredana Bertè, ero un paracadute scomodo”

Nella puntata di Che Tempo che Fa di domenica 16 novembre, in diretta sul Nove, è stato ospite Renato Zero, in giro per parlare del suo nuovo album e anche del tour che intraprenderà a breve. Il cantante romano ha anche parlato del legame amicale che lo univa a Loredana Berté, con la quale aveva condiviso vent'anni d'amicizia, per poi distaccarsi.

Renato Zero parla del suo rapporto con Loredana Berté

Un'amicizia di quelle storiche legava Renato Zero e Loredana Berté, avevano iniziato la loro carriera artistica insieme, ma nel 1996 una lite furibonda li portò a prendere strade differenti. A parlarne, seppur per sommi capi, è proprio il cantante romano, che nello studio di Fabio Fazio dice:

Io e Loredana avemmo un momento di stasi, dove ci eravamo detti forse troppo e ce l'eravamo detto male. Sono stato io a decidere, in fondo, di lasciarla continuare ad avere un percorso da sola senza di me, che mi ritenevo un paracadute scomodo anche. Perché, quando vogliamo fare il paracadute scomodo, è una scelta difficile, ma anche spesso frenante, perché se noi sappiamo di avere sempre l'angelo custode vicino, non siamo al massimo delle nostre capacità, dobbiamo ogni tanto abbandonare l'angelo custode, fare da soli e riflettere, parlarsi.

La chiamata di Renato Zero a Berté

Anche la cantante aveva parlato dell'accaduto, lo aveva fatto durante l'intervista rilasciata a Francesca Fagnani durante lo show Belve. Berté aveva sottolineato come la presenza di Zero fosse stata fondamentale nella sua vita: "Ora che non c'è mi manca tanto. Ma un riavvicinamento dipende da lui", aveva detto alla giornalista. Ad aprile di quest'anno, il cantante aveva chiamato durante una diretta di The Voice Senior, rivolgendo poi un messaggio speciale per la cantante, ricordando anche la sorella Mia Martini: "Infine una carezza speciale alla mia sorellina Loredana, sempre più combattive e determinata e anche un po' Mia".