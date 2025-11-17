Malgioglio vuole regalare i suoi costumi a Renato Zero, la risposta del cantante lo gela: “Non so dove mettere i miei”

Il video dei camerini di Che Tempo Che Fa conferma ancora una volta come i momenti non programmati siano spesso i più autentici della televisione. Lo scambio eccezionale tra Cristiano Malgioglio e Renato Zero è lì a dimostrarlo.

Quando due icone dello spettacolo italiano si incontrano nei camerini di Che Tempo Che Fa, il risultato non può che essere delizioso. E domenica sera, nel backstage del programma di Fabio Fazio sul Nove, Cristiano Malgioglio e Renato Zero hanno creato uno scambio di battute che è stato, non a caso, inserito nella copertina del backstage di puntata. Perché, è vero, ci sono momenti autentici che possono raccontare e valere più di mille interviste patinate.

Il siparietto

Così, nel video che documenta tutto quello che succede nei corridoi – l'arrivo di tutti gli ospiti, dialoghi rubati, sorrisi, attese – viene fuori un retroscena molto interessante. Renato Zero si avvicina al camerino di Cristiano Malgioglio con quella sua aria da mastro di cerimonie e il cantautore di Gelato al cioccolato ne approfitta: "Vuoi che ti regaliamo un po' di costumi?". La risposta di Renato Zero arriva fulminante, in romanesco e col sorriso: "Io non so più dove mettere i miei e tu mi vuoi dare i tuoi?". Un contropiede perfetto.

Gli armadi di Malgioglio e Renato Zero raccontano mezzo secolo di spettacolo italiano

A parere di chi scrive, il breve scambio nasconde una fantastica chicca da leggere in controluce. Pensateci: entrambi gli artisti hanno costruito le loro carriere anche (o soprattutto) attraverso l'immagine e hanno saputo trasformare il palcoscenico in qualcosa di più. Ogni outfit raccontava una storia oltre le canzoni. Entrambi grandi provocatori, teatrali fino all'osso, sono sempre andati in scena con creazioni che hanno anticipato le mode e che hanno saputo fare spettacolo. Insomma, gli armadi di Cristiano Malgioglio e Renato Zero, a poterci entrare dentro, ci racconterebbero mezzo secolo di spettacolo italiano. Più di un almanacco, più di qualsiasi teca o archivio storico.

L'orazero e le confessioni su Loredana Berté

Renato Zero è stato ospite a Che Tempo che Fa per presentare il suo ultimo disco, L'orazero. Nel corso dell'intervista con Fabio Fazio, però, Zero si è lasciato andare anche a una confessione sul suo rapporto con Loredana Berté. "Io e Loredana avemmo un momento di stasi, dove ci eravamo detti forse troppo e ce l'eravamo detto male", ha dichiarato poi l'artista.