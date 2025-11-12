Enzo Iacchetti: “Con Sanremo ho chiuso, con il giusto cachet vado a Tale e Quale Show”

Enzo Iacchetti non si nasconde e, ancora una volta, parla senza filtri. Ospite di Caterina Balivo nel salotto de La volta buona, il conduttore e comico è tornato a raccontare uno dei capitoli più curiosi della sua carriera: la sua mancata partecipazione al Festival di Sanremo, un sogno inseguito per anni ma mai realizzato. Poi la rivelazione sul suo futuro in Tv: "Con il giusto cachet vado a Tale e Quale Show, Conti mi voleva anche quest'anno".

Le parole di Enzo Iacchetti

Iacchetti aveva già rivelato di essere stato scartato per ben quattro volte a Sanremo, e la motivazione, a suo dire, è sempre stata la stessa: “Mi hanno detto che sono un comico, non un cantante”. Un’etichetta che, però, non gli è mai andata troppo stretta, visto che la musica ha sempre fatto parte del suo percorso artistico. Quando Caterina Balivo gli ha chiesto se spera ancora di calcare il palco dell’Ariston, Iacchetti ha sorriso e raccontato un retroscena con Carlo Conti: “È stato gentilissimo, ma solo perché costretto da Mara Venier a mandarmi un messaggio”. Poi aggiunge divertito: “Nel messaggio mi scriveva: ‘Enzino vuol fare Sanremo? Le iscrizioni sono aperte, se hai qualcosina, manda pure’”.

Iacchetti ha poi messo la parola fine al capitolo Sanremo: non ha intenzione di andarci e non è tra i suoi obiettivi. Poi però si è aperto a un’altra promessa, questa volta rivolta proprio a Carlo Conti. Sono cinque anni che il conduttore lo corteggia per partecipare a Tale e Quale Show: "Io sono appassionato e so fare bene le imitazioni. Anche quest’anno mi aveva chiamato, ero indeciso. Ma se c’è un buon cachet, l’anno prossimo ci sarò”.

Il rapporto con il padre

Durante l'intervista, il conduttore ha mostrato anche un lato inedito di sé parlando del rapporto con suo padre, che non voleva lavorasse nel mondo dello spettacolo. Quando poi è venuto a mancare a 57 anni, Iacchetti ha vissuto il rammarico di non essergli riuscito a dire quale fosse davvero il suo sogno.