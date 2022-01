Rea eliminata da Amici 2022 ad un passo dal serale: abbandona la scuola tra le lacrime Nella puntata di Amici di Maria De Filippi oggi, domenica 23 gennaio, Rea è stata eliminata dalla classifica ad un passo dal serale. La cantante ha abbandonato la scuola tra le lacrime.

A cura di Gaia Martino

La puntata della scorsa domenica 16 gennaio di Amici 21 ha visto l’addio di due allievi della scuola, a seguito delle sfide. Dopo essersi battuto contro Christian, Cristiano ha lasciato il talent. La stessa sorte è toccata anche alla cantanti Elena e Nicole. In onda in questa domenica 23 gennaio una nuova puntata: i giovani allievi, in corsa verso il serale, riceveranno le ambite maglie che consentono l’accesso alla fase finale. Nella sfida ad eliminazione a giudicare i ragazzi oggi è Gerry Scotti chiamato a stilare la classifica dei cantanti dopo averli ascoltati.

La classifica elimina Rea

Gerry Scotti in questa nuova puntata di Amici di Maria De Filippi ascolta i giovani cantanti in corsa verso il serale per stilare la classifica. Il primo allievo della puntata ad esibirsi è Alex che ha cantato Uomini soli dei Pooh. "Bello che tu l'abbia fatta tua. Che tu sia molto bravo lo sapevo già" ha commentato Gerry Scotti che lo ha votato con un 8. Il microfono è poi passato a Aisha che ha cantato Jammin facendo ballare tutto lo studio. Si è poi esibito al pianoforte Crytical, dopo di lui Calma. LDA ha commosso tutti con Tu si na cosa grande, Albe si è esibito con Io canto, Sissi con Quando di Pino Daniele. Sono seguite le esibizioni di Rea e Luigi. Al termine della sfida, l'ultima della classifica è Rea. Dopo aver visto le precedenti classifiche, a finire al centro dello studio la cantante, Albe e Crytical. Ai loro professori spetta decidere se far continuare la corsa al serale: Rudy Zerbi decide così di eliminare Rea. La giovane è costretta ad abbandonare la scuola di Amici ad un passo dal serale, tra le lacrime.

Maria De Filippi: "Amici non è tutto, Ultimo non fu ammesso"

"Sei una ragazza intelligente, hai solo 18 anni, non viverla come una sconfitta o come una bocciatura da parte di Rudy. Nessuno pensa che non hai talento" ha commentato Maria De Filippi l'eliminazione di Rea ricordando che il celebre cantante Ultimo si presentò ad Amici ma non fu ammesso.

Esistono i tempi e questo non è l’unico posto per diventare cantanti. Ho visto gente esplodere e non altrove. Ultimo venne ai casting e fu bocciato. Oggi riempie gli stadi. Si esplode non sempre quando si viene da Amici, tu hai sicuramente talento, ma va tirato fuori nel momento giusto.

"Sono stati cinque mesi fantastici, sono cresciuta molto grazie ai professori e ai vocal coach, sono molto felice" ha salutato Rea prima di abbracciare i suoi compagni e lasciare lo studio.