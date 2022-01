Raimondo Todaro contro Celentano ad Amici: “Maria regalale un corteggiatore di Uomini e Donne” Tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano la tensione è alle stelle nella puntata di Amici di oggi, domenica 23 gennaio: i due professori hanno litigato furiosamente per Mattia, il ballerino infortunato.

A cura di Gaia Martino

Nella puntata di oggi, domenica 23 gennaio, di Amici di Maria De Filippi, dopo l'eliminazione di Rea, è andato in scena un accesissimo scontro tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. I due professori della Scuola hanno litigato per Mattia, il ballerino fermo per un infortunio: i toni si sono alzati particolarmente quando il professore ha chiesto a Maria De Filippi di far conoscere alla sua collega uno dei personaggi di Uomini e Donne.

Tensione in studio tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro

"Non ero d'accordo sulla sospensione di Cosmary": così è partito l'attacco di Raimondo Todaro contro la Celentano la quale ha tirato in ballo Mattia. "Lui parla tanto di Cosmery, io parlo di lui. Ha avuto 15 giorni di malattia, poi un mese di fermo per l'infortunio. Ora gli hanno dato altri giorni" ha spiegato Alessandra, sostenendo che dovrebbe eliminare l'allievo. Tra i due è partito un durissimo scontro: "Se si deve curare non può restare qui a scaldare il banco" ha sbottato la professoressa. Raimondo Todaro non la pensa come la sua collega e la attacca: "Finchè il medico non mi dice che deve tornare a casa, io aspetto fino alla settimana prima del serale. Decido io, quello che dici tu mi scivola addosso".

La lite è proseguita ed il professore, stufo delle parole della collega seduta al suo fianco, l'ha invitata pensare solo ai suoi allievi: "Pensa ai tuoi e basta!" ha alzato la voce.

"Maria ti chiedo un corteggiatore per Alessandra Celentano"

In studio durante lo scontro tra i due professori, la tensione è arrivata alle stelle. Raimondo Todaro ha poi sdrammatizzato invitando Maria De Filippi a fargli un regalo per il suo compleanno che cade il 19 gennaio, giorno in cui è stata registrata la puntata: