Rai replica a Berlusconi sulla prima serata: “Noi partiamo alle 21:40, Mediaset alle 22. Si adeguino, se vogliono”

L’Ad Giampaolo Rossi replica alle parole di Pier Silvio Berlusconi sul ritardo delle prime serate che, rispondendo a una domanda di Fanpage.it alla presentazione dei palinsesti Mediaset, aveva esortato la Rai a “darsi una mossa”: “Se vogliono possono adeguarsi a noi già adesso. Ci sono valutazioni pubblicitarie da fare”.

Il botta e risposta sull'orario di inizio della prima serata televisiva si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo l'affondo di Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti Mediaset in cui, rispondendo a una domanda di Fanpage.it, aveva esortato la Rai a "darsi una mossa" per anticipare la chiusura dei programmi dell'access prime time (come Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna) alle 21:30, è arrivata la replica dei vertici di Viale Mazzini. Intervistato dall'Adnkronos, l'Amministratore Delegato della Rai, Giampaolo Rossi, ha risposto punto su punto alle dichiarazioni del numero uno di Cologno Monzese: "Noi partiamo alle 21:40, loro alle 22. Se vogliono, possono già adeguarsi".

Rossi risponde a Pier Silvio Berlusconi

L'Ad Rossi non ha negato la complessità della situazione attuale, definendo quella di Pier Silvio Berlusconi come "un'osservazione giusta" rispetto a un'abitudine che finisce per penalizzare gli spettatori: "L'allungamento degli access e quindi la partenza in ritardo delle prime serate è un problema che contrassegna i palinsesti italiani con problematicità per chi assiste ai programmi televisivi. È un invito che noi accogliamo, stiamo riflettendo su un'ulteriore anticipazione delle prime serate dei programmi Rai". Allo stesso tempo, però, il manager ha voluto ristabilire le distanze tra le due aziende, evidenziando come la televisione pubblica mantenga già oggi una linea più corta rispetto alla concorrenza commerciale.

L'affondo a Mediaset: "Se vogliono, possono già adeguarsi"

Secondo Rossi, infatti, l'invito a fare la prima mossa nasconderebbe un divario di orari in cui è proprio Mediaset a registrare i ritardi maggiori nella partenza dei propri show di prima serata, dilatando maggiormente la striscia dell'access prime time:

Vorrei ricordare che la Rai già anticipa le prime serate rispetto a Mediaset: Rai 1 parte intorno alle 21:40, Mediaset non prima delle 21:50, a volte addirittura alle 22. Se Mediaset vuole, già potrebbe adesso adeguarsi agli orari della Rai e accorciare i propri access per poter partire prima.

La questione, dunque, resta aperta. Se da un lato la Rai si dice disposta a valutare un ulteriore anticipo, dall'altro frena ricordando i vincoli economici a cui l'azienda deve sottostare per via della raccolta degli spot commerciali. "Ci sono valutazioni editoriali e pubblicitarie", ha concluso l'Ad, rimandando la palla al mittente in attesa di capire chi, tra i due colossi televisivi, deciderà davvero di fare il primo passo verso il blocco dell'access prime time alle 21:30.