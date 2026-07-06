Elena Sofia Ricci sulla prima serata Rai e Mediaset: “Basta, devono smetterla di mandarci in onda alle 22”

L’attrice ha detto la sua sulla tendenza di Rai e Mediaset di fare iniziare la prima serata sempre più tardi. Trova che sia ingiusto e irrispettoso verso i lavoratori del mondo dello spettacolo.

La prima serata che slitta dopo le ore 22 sta creando sempre più malumori. Questa nuova tendenza dei palinsesti Rai e Mediaset scontenta sia gli spettatori che gli addetti ai lavori. In queste ore è intervenuta anche l'attrice Elena Sofia Ricci, che ha rimarcato con forza quanto sia poco rispettoso nei confronti di chi ha lavorato per mesi, mandare in onda così tardi film e fiction.

Elena Sofia Ricci, volto di punta di numerose serie TV di successo come I casi di Teresa Battaglia, ha presenziato all'Italian Global Series, evento dedicato alle serie televisive italiane e internazionali. In quel contesto ha detto la sua su come l'access prime time abbia cannibalizzato la prima serata: "La devono far finita di mandarci in onda alle dieci. Basta". Ha proseguito evidenziando che la serialità non dovrebbe essere sottomessa alle logiche degli ascolti e, quindi, penalizzata: "Questa è una mancanza di rispetto immensa verso i lavoratori dello spettacolo, che sono centinaia”. Dunque, il danno che ne consegue non riguarda solo gli attori, ma anche tutti i lavoratori dello spettacolo: i registi, i truccatori, i parrucchieri, la troupe. Persone che hanno lavorato giorno e notte per realizzare una serie o un film, affrontando anche condizioni avverse: "Perché devono essere così maltrattati mandandoci in onda così tardi. È proprio ingiusto”.

Fanpage.it ha dato ampio spazio a questo tema. In occasione della presentazione dei palinsesti Rai, Eleonora D'Amore – capo servizio spettacolo – ha chiesto delucidazioni all'Amministratore Delegato Giampaolo Rossi, che ha dimostrato una certa apertura riconoscendo la necessità di fare un serio ragionamento: “Dobbiamo lavorarci, è un tema molto sentito, ma non possiamo trascurare alcuni aspetti, anche pubblicitari”.

Su questo giornale abbiamo affrontato il tema anche con il direttore Intrattenimento Prime Time Rai. Intervistato dal giornalista Andrea Parrella, Williams Di Liberatore ha parlato dell'ipotesi di chiudere la trasmissione Affari tuoi alle ore 21:30 perché la prima serata possa iniziare a un orario più tradizionale. Anche in questo caso, si parla di lavori in corso: "Ci stiamo lavorando in questa direzione; siamo impegnati a fare tutte le analisi insieme all'AD e ai colleghi. L'obiettivo finale è mandare i telespettatori a dormire a orari accettabili". Ma ha anche aggiunto che la soluzione – come già sperimentato nelle scorse settimane – potrebbe essere quella di accorciare la prima serata anziché anticiparne l'inizio. Insomma, il dibattito è in corso e appare ancora ben lontano da una risoluzione.

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Elena Sofia Ricci contro la prima serata alle dieci: "Mancanza di rispetto immensa. Fiction maltrattate per logiche di ascolti"

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