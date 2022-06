Rai 2 interrompe la diretta dopo l’oro di Benedetta Pilato, Anzaldi: “Violato contratto di servizio” Momento di imbarazzo per i mondiali di nuoto su Rai2, che interrompe la diretta pochi secondi dopo la vittoria della giovane nuotatrice, così bucando festeggiamenti e intervista. Il telecronista si scusa sui social e poi cancella il tweet, mentre il senatore Anzaldi protesta con l’azienda: “Avevano detto che non sarebbe più accaduto”.

A cura di Andrea Parrella

I mondiali di nuoto stanno si stanno rivelando un momento importante per lo sport italiano. Diversi successi si sono susseguiti nelle scorse ore, in una competizione trasmessa dalle reti Rai, in particolare da Rai2, che tuttavia in occasione della vittoria di Benedetta Pilato si è trovata al centro di un momento imbarazzante. Nonostante la giovanissima atleta si fosse imposta a sorpresa nella gara dei 100 metri farfalla, la rete ha frettolosamente chiuso la gara in diretta, con il telecronista Tommaso Mecarozzi che si è visto costretto a smorzare l'entusiasmo per il trionfo dell'atleta italiana per dare la linea alla regia. A quel punto, quando erano le 19.56, la rete ha mandato in onda la puntata prevista de L’Almanacco del giorno dopo con Drusilla Foer, senza neanche la pausa pubblicitaria.

Niente festeggiamenti e nemmeno l'intervista Rai a Benedetta Pilato, che infatti non è stata poi intervistata da Elisabetta Caporale come previsto, ma RaiPlay ha trasmesso quella ripresa dal feed internazionale della FIN. Momento, peraltro, quello dell'intervista, che è stato anche molto emozionante, con la commozione incontrollabile dell'atleta italiana.

La vicenda ha generato non poco disagio in Rai, a partire dallo stesso telecronista Mecarozzi, che come riporta TvBlog, si è scusato su Twitter: "o scrivo urbi et orbi una volta per tutte! Non è stata una mia decisione chiudere dopo il tocco di Benedetta Pilato! Ho eseguito disposizioni superiori. Capisco l’amarezza, è anche la mia, ma non è con me che vi dovete lamentare". Il tweet in questione è stato successivamente rimosso, ma nelle ore successive sono arrivate le proteste dell'onorevole Michele Anzaldi, che dalla commissione di vigilanza Rai ha contestato la gestione dell'azienda di questo evento: "Rai2 ha interrotto la diretta dei Mondiali di Nuoto un secondo dopo lo storico oro di Benedetta Pilato nei 100 rana: bucati premiazione e festeggiamenti, umiliati gli spettatori. Avevano detto che non sarebbe più successo, invece ancora una volta violato il Contratto di Servizio".