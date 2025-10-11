Programmi tv
Quanto è brava Beatrice Arnera, non a caso la più votata dai famosi “defunti” a Roast in peace

Non è un caso che Beatrice Arnera sia stata la più votata, insieme a Eleazaro Rossi, dai personaggi famosi “defunti” di Roast in peace: ironia tagliente, spiccata capacità di improvvisazione e una gran bella voce. Tiene il palco come una moderna Franca Valeri e, come lei, fa ridere anche grazie al linguaggio del corpo e alla mimica facciale. Non poteva che essere la più temuta e, per questo, ultima in classifica. Il risultato migliore al quale poteva ambire.
Beatrice Arnera, classe 1995, appena trentenne, è salita sul palco di Roast in Peace, il nuovo comedy show di Prime Video, e non si è dovuta sforzare molto per risultare la più pericolosa di tutti. Ironia tagliente, spiccata capacità di improvvisazione e una gran bella voce, che l'ha resa una sorpresa anche nel canto. Tiene il palco come una moderna Franca Valeri e, come lei, fa ridere anche grazie al linguaggio del corpo e alla mimica facciale. Non poteva che essere la più temuta e, per questo, ultima in classifica. Il risultato migliore al quale poteva ambire.

Figlia della cantante lirica Silvia Gavarotti, da qui la passione per il genere e il canto in generale, da un po' di tempo torna agli onori delle cronache televisive e cinematografiche. Si erano accorti del suo talento i Jackal, che l'avevano scelta nel cast del loro primo film Addio fottuti musi verdi, e poi registi del calibro di Fabio De Luigi, Fausto Brizzi e Guido Chiesa. Sul piccolo schermo, tante le fiction, sia Rai che Mediaset, a partire da Una donna per amico al Paradiso delle Signore e Montalbano.

Negli ultimi anni, centrale nel cast della serie Buongiorno Mamma! su Canale 5, liberamente ispirata alla storia della famiglia di Angela e Nazzareno Moroni. Ed è su questo set che è nato il pettegolezzo sulla vicinanza a Raoul Bova e le foto di un pranzo insieme che hanno spostato l'attenzione sulla sfera privata, soprattutto a seguito del post in cui annunciava una crisi nel rapporto con il compagno Angelo Pisani, padre della sua primogenita Matilde, nata nel 2024.

Per fortuna Roast in peace arriva proprio nel momento in cui era importante ricordare quanto fosse brava come attrice e comica, tornando a darle il centro di un palco che dimostra sempre di meritare. Con i suoi elogi funebri si è distinta per la capacità di tenere testa anche ai più permalosi, consapevole che l'ironia, e l'autoironia, sono l'arma più potente della quale si possa disporre, in particolare quando si occupano sgabelli così scomodi. Figuriamoci quelli dell'aldilà.

