La Promessa cambia canale, non sarà più su Canale 5: quando e dove va in onda la soap spagnola La soap opera spagnola La Promessa cambia canale e orario di messa in onda. Da lunedì 30 settembre trasloca su Rete4: tutti i dettagli sul cambio di programmazione Mediaset.

La soap opera spagnola La Promessa cambierà di nuovo orario di messa in onda, e anche canale. La serie televisiva ambientata in Andalusia agli inizi del Novecento, ruota attorno alla vita di Jana Exposito, interpretata da Ana Garces, che si intreccia con quella della famiglia Lujan e vede tra i protagonisti anche un volto noto agli appassionati de Il Segreto, Jordi Coll. La Promessa ha debuttato in Italia, su Canale5, nel maggio 2023 e prima dell'inizio della nuova stagione di Uomini e Donne, è andata in onda alle 14.45. Ora è in programma per le 16.40, ma da fine settembre traslocherà su Rete4. Ecco la novità che riguarda tutta la programmazione Mediaset.

La soap La Promessa si sposta su Rete 4 da lunedì 30 settembre

La soap opera spagnola La Promessa non sarà più trasmessa nel pomeriggio di Canale5, bensì trasloca su Rete4 e cambia anche orario di messa in onda. A partire da lunedì 30 settembre 2024 la programmazione dei nuovi episodi della serie si sposta alle 19.35 su Rete4: occuperà, quindi, lo slot attualmente riservato alle repliche di Terra Amara.

Stando a quanto si legge su TvBlog, la serie televisiva non si interromperà per il cambio canale: l'ultima puntata nel pomeriggio di Canale 5 è in programma per lunedì 30 settembre, dalle 16:40. Poi si sposterà, dopo poche ore, su Rete4.

A che ora inizia La Promessa e cosa andrà in onda al suo posto

La Promessa da lunedì 30 settembre andrà in onda su Rete4, dalle 19.35. Prenderà il posto delle repliche di Terra Amara le quali, a loro volta, sposteranno la messa in onda al mattino, precisamente alle 08.45. Al posto della soap opera spagnola, su Canale5, andrà in onda invece la seconda stagione di My Home My Destiny, serie turca le cui puntate sono già disponibili su Mediaset Infinity ma che, per gli spettatori del piccolo schermo, sono ancora inedite. Le nuove puntate di My Home My Destiny, quindi, a partire da martedì 1 ottobre 2024, andranno in onda alle 16:40, su Canale5.