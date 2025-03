video suggerito

Quando inizia il serale di Amici 24: la data della prima puntata a marzo 2025 Il Serale di Amici 2025 è alle porte. Ecco quando andrà in onda la prima puntata della fase finale del talent di Maria De Filippi. 18 gli allievi ammessi, 8 cantanti e 9 ballerini, che si contenderanno la vittoria.

A cura di Elisabetta Murina

Manca sempre meno al Serale di Amici 2025, la fase finale del talent di Maria De Filippi in cui verrà annunciato il vincitore di questa edizione. Dopo 5 mesi nella scuola, 17 allievi (8 cantanti e 9 ballerini) hanno conquistato l'ambita maglia d'oro e potranno contendersi la vittoria. Ad accompagnarli i rispettivi prof di categoria: per il ballo Emanuel Lo, Alessandra Celentano e Deborah Lettieri, per il canto Anna Pettinelli, Rudi Zerby e Lorella Cuccarini. Ecco quando andrà in onda, su Canale 5, la prima puntata del Serale.

La data della prima puntata del Serale di Amici 2025

Il Serale di Amici 2024/2025 inizierà ufficialmente sabato 22 marzo. L'appuntamento è in prima serata su Canale 5, dalle ore 21.30. A condurlo Maria De Filippi, che sarà affiancata da 3 giudici per il momento non ancora ufficialmente annunciati. Diciotto gli allievi ammessi, 8 cantanti e 9 ballerini, che a partire da questa data si sfideranno di settimana in settimana fino alla puntata finale, in cui verrà proclamato il vincitore. Lo scorso anno a trionfare era stata Sarah Toscano.

Le novità del serale di Amici

Anche se il Serale di Amici 2024 è ormai alle porte, i giudici di questa edizione rimangono ancora un mistero. I nomi non sono ancora stati ufficializzati, ma sembrano prospettarsi delle novità rispetto allo scorso anno: stando a quanto ha fatto sapere di recente il Corriere della Sera, il noto conduttore Amadeus sarebbe in trattativa per la poltrona di giudice fisso. Se così fosse, si tratterebbe di un'assoluta new entry nel talent show di Canale 5, condotto fin dalla prima edizione da Maria De Filippi. Confermati invece i professori di canto e ballo che seguiranno gli allievi ammessi, rispettivamente Rudi Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Deborah Lettieri e Alessandra Celentano.