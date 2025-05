Quando finisce l’Eredità 2025: la data dell’ultima puntata con Marco Liorni

video suggerito

A cura di Gaia Martino

L'Eredità 2025, il game show condotto da Marco Liorni, sta per arrivare ai titoli di coda. Il programma che permette a diversi concorrenti di sfidarsi a suon di domande e risposte nel tentativo di arrivare al gioco finale, la Ghigliottina, si fermerà tra una settimana per lasciare spazio a Reazione a Catena, condotto da Pino Insegno. L'ultima puntata de L'Eredità andrà in onda sabato 7 giugno 2025.

Quando va in onda l'ultima puntata de L'Eredità

L'ultima puntata de L'Eredità 2025 è in programma per sabato 7 giugno 2025. Salvo cambi di palinsesto, il game show di Marco Liorni che in questa stagione televisiva ha visto numerosi campioni alla Ghigliottina, tra cui Gabriele Paolini, segnerà i titoli di coda tra una settimana. Anche questa stagione ha avuto un grande successo in termini di ascolti nonostante la concorrenza di Canale 5 con Avanti un Altro. Ora lascerà il suo posto a Reazione A Catena di Pino Insegno.

Cosa andrà in onda al posto de L'Eredità

Da domenica 8 giugno 2025 torna in tv Reazione A Catena, il game show condotto da Pino Insegno che vede due squadre sfidarsi in una serie di performance nelle quali devono mettere alla prova le loro conoscenze, al fine di aggiudicarsi il montepremi accumulato. L'appuntamento è dal lunedì alla domenica, dalle ore 18.45 sino alle 19.55 circa su Rai 1. Il presentatore Pino Insegno, confermato alla conduzione per la sua sesta volta, dopo le quattro edizioni consecutive dal 2010 al 2013 e lo scorso anno, tornerà con alcune modiche. Stando ad alcune indiscrezioni, Reazione A Catena vedrà alcune novità nel gioco che non andrebbero, però, ad incidere sulla fase delicate ai giochi finali, ovvero L'intesa vincente su tutti, che continua a rappresentare il tratto caratteristico del programma. Il game show andrà in onda da domenica 8 giugno sino al 31 dicembre 2025.