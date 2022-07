Quando esce Dinner Club 2 con Carlo Cracco su Prime Video: cast e location della seconda stagione È prevista per il 2023 la seconda stagione di Dinner Club, lo show con Carlo Cracco su Amazon Prime Video. Anche quest’anno ci saranno quattro protagonisti d’eccezione che accompagneranno lo chef in giro per l’Italia, tornando poi da due ospiti speciali: Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli.

A cura di Ilaria Costabile

Nel 2023 arriverà su Amazon Prime Video la seconda stagione di Dinner Club, lo show con Carlo Cracco, in cui si scoprono i piaceri della buona cucina in giro per l'Italia. Anche stavolta il famoso chef sarà accompagnato da alcuni compagni di viaggio d'eccezione, attori del nostro cinema che non solo affronteranno questo viaggio tra i sapori, ma si cimenteranno anche in una serie di esperienze mai fatte prima nei posti che li ospiteranno. Al ritorno dai loro viaggi ritroveranno a cena due ospiti speciali del Dinner Club ovvero Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli.

Quando escono le nuove puntate di Dinner Club 2

L'arrivo delle nuove puntate di Dinner Club è previsto per il 2023, così come comunicato durante la presentazione della nuova offerta Amazon per la prossima stagione. È probabile che il cooking travelougue arriverà in piattaforma nei primi mesi dell'anno, dal momento che le riprese sono già iniziate.

Il cast di Dinner Club 2, tra i protagonisti Sabrina Ferilli e Luciano Littizzetto

Quest'anno ad accompagnare Carlo Cracco in giro per l'Italia alla scoperta delle ricette e dei tesori più nascosti del nostro Paese ci saranno quattro protagonisti d'eccezione, attori amatissimi di cinema e tv, ovvero Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Marco Giallini e Luca Zingaretti. Al rientro nell'accogliente e suggestivo Dinner Club ci saranno le due socie onorarie sin dalla prima stagione, ovvero Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli, con cui inizierà la cena all'insegna della buona cucina, della condivisione e delle risate.

Leggi anche Il nuovo look di Marisa Laurito per Mina Settembre 2: sarà la zia di Serena Rossi

Quante puntate sono e quali sono le location

Le puntate della seconda stagione, scritta da Magda Geronimo, Alessandro Saitta e Ugo Ripamonti, sono sei e stavolta i protagonisti gireranno in varie zone d'Italia. Le mete scelte quest'anno sono la Sila in Calabria, la Romagna, il Sud Tirolo e la Sicilia, dove gli ospiti di Carlo Cracco potranno scoprire nuove prelibatezze, immergendosi nella tradizione regionale e tornando con un bagaglio sempre più ricco.