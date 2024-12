Provvedimento per Trigno ad Amici 24, la prof Pettinelli: “Ti senti figo? Hai buttato me**a su tutti”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Provvedimento per Trigno ad Amici 24. Come si è visto nel daytime del 13 dicembre, il cantante è stato punito dalla professoressa Anna Pettinelli per via di alcuni commenti nei confronti di aspiranti allievi. La sua permanenza nella scuola è a rischio e il suo futuro sarà deciso nella puntata in onda domenica 15 dicembre. Ecco cosa è successo.

I commenti di Trigno nei confronti degli aspiranti allievi

Anna Pettinelli ha fatto vedere ai ragazzi numerosi provini di aspiranti cantanti, tra cui poi sceglierà lo sfidante di Luke e valuterà una eventuale sostituzione. Vedendo le loro esibizioni, Trigno si è lasciato andare a diversi commenti, alcuni anche di cattivo gusto. "Questo ha letto un libro di letteratura", ha detto parlato di un ragazzo che citava degli autori all'interno del brano. E poi ancora: "Ha la voce come tutti, stona pure", "Che ca**o serve a Luke guardare questa cosa, a vederli gli si gonfia l'ego". Poi, riferendosi all'insegnante, ha anche detto: "Non voglio credere che abbia messo la stellina sopra alcuni. Se devo stare qua a guardarli, allora critico e dico che non mi piace".

Il provvedimento di Anna Pettinelli

Infastidita dai commenti, la prof Pettinelli ha convocato Trigno in studio e gli ha spiegato che le sue parole sono una mancanza di rispetto nei confronti di ragazzi come lui che ambiscono a un banco: "Ti sembra il modo di parlare di gente che è venuta qua a provare a entrare ad Amici? Devi avere rispetto per gli altri". E poi ha aggiunto: "Sei anche in sfida, sei in bilico. Ti senti più figo di tutti? Non si parla male degli altri, esigo rispetto, ha detto me**a su tutti".

Il cantante ha provato a giustificarsi: "Le mie parole sono frutto di tanto stress, avere la maglia sfida e stare 2 ore a guardare le persone". Ma per Pettinelli non ci sono scuse, tanto che ha deciso di prendere provvedimenti nei suoi confronti: "Chiederò alla produzione che lo sfidante che ho scelto vada contro di te. Annullo la sfida di Luke". Tornato in casetta e ricevuta la busta con il provvedimento ufficiale, Trigno si è scusato, pur sottolineando di non essere d'accordo con il metodo della prof:

Mi scuso per i commenti che ho fatto sugli altri sfidanti, era un modo per gonfiare l'ego di Luke, anche se non ce ne era bisogno. Sono stati commenti da bar e richiedo scusa per tutte le persone che si mettono in gioco. Continuo a pensare che il metodo di renderci partecipe non sia giusto, ieri non avevamo bisogno di guardare 25 persone, continuo a non essere d'accordo, non penso di essere l'unico.