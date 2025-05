video suggerito

Chiara Bacci rifiuta le proposte di lavoro all'estero, cosa farà dopo Amici e nel futuro con Trigno Si definisce il futuro professionale dei ballerini protagonisti dell'ultima edizione di Amici. A partire per un'esperienza all'estero sarà solo il vincitore Daniele Doria. Tutti gli altri avrebbero scelto di restare in Italia.

A cura di Stefania Rocco

Si definisce il futuro professionale dei ballerini protagonisti dell’ultima edizione di Amici. Dopo le proposte ricevute nel corso della finale e della semifinale, solo il vincitore Daniele Doria ha deciso di partire per provare un’esperienza formativa all’estero. Tutti gli altri, secondo quanto evidenzia il sito IsaeChia, avrebbero scelto di restare in Italia per le motivazioni più disparate. È il caso di Chiara Bacci, ad esempio, che nonostante la proposta ricevuta dalla compagnia Complexions Dance e l’offerta di lavoro per uno spettacolo teatrale in Cina, ha deciso di accettare l’invito di Maria De Filippi (che però le aveva consigliato di approfittare prima delle proposte ricevute e poi di rientrare in Italia per far parte del gruppo di lavoro dei professionisti) e restare a Roma. Con ogni probabilità, quindi, la ballerina entrerà a far parte del cast del talent show a partire dalla prossima stagione.

Anche Alessia Pecchia ha accettato l’invito di Maria De Filippi

Anche Alessia Pecchia, due volte campionessa del mondo di latino-americano, ha accettato la proposta della conduttrice di entrare a far parte del cast della prossima edizione di Amici da professionista. Si aggiunge a Mattia Zenzola e Umberto Gaudino, latinisti professionisti già da qualche anno. Prima di approdare dietro le quinte del talent, però, Pecchia parteciperà alla prossima edizione di On Dance di Roberto Bolle prevista a settembre a Milano.

Daniele Doria studierà a New York, Francesco sarà nel Teatro dell’Opera di Roma

Daniele, allievo di Alessandra Celentano risultato essere il vincitore della categoria danza e quello assoluto del talent, ha accettato la proposta ricevuta dalla Ailey School – che gli aveva offerto una borsa di studio e un alloggio – e presto volerà a New York per cominciare questa nuova esperienza. Francesco Fasano, invece, a sorpresa ha deciso di rimanere in Italia nonostante le quattro proposte ricevute nel corso della finale. All’allievo di Emanuel Lo era stata proposto una borsa di studio per i Complexions (la stessa offerta a Chiara), un contratto da solista della durata di due mesi con il Balletto del Sud, un’offerta dalla GCDancEvents e, in ultimo, una proposta da parte del Teatro dell’Opera di Roma, Anche lui, come Chiara Bacci e Alessia Pecchia, a settembre tornerà ad Amici nel ruolo di professionista.