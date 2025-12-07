Prima della Scala 2025 in diretta TV: dove vederla e a che ora inizia

Domenica 7 dicembre la Prima della Scala 2025. La stagione del Teatro alla Scala a Milano sarà inaugurata con la celebrazione del cinquantenario della morte di Šostakovič con il melodramma in quattro atti Una lady Macbeth del distretto di Mcensk, tratto dal racconto di Nikolaj Leskov. Tutti gli appassionati, dunque, assisteranno alla storia della giovane sposa che, insieme al suo amante, uccide il marito e il suocero. Tuttavia, le sue colpe verranno a galla e la donna si suiciderà in Siberia, tradita da tutti. L'evento andrà in onda in diretta TV. In Italia sarà possibile seguire la Prima della Scala su Rai1 e in streaming su RaiPlay con la conduzione di Milly Carlucci e Bruno Vespa. In collegamento, Giorgia Cardinaletti.

Prima della Scala: dove vedere la diretta TV e streaming sulla Rai

Per assistere alla diretta della Prima della Scala occorrerà sintonizzarsi su Rai1 alle ore 17:45, domenica 7 dicembre. Inoltre, l'evento sarà disponibile su RaiPlay non solo in diretta streaming, ma anche in replica. Sulla piattaforma si potrà accedere alla visione della Prima della Scala per quindici giorni. Si potrà seguire Una lady Macbeth del distretto di Mcensk anche su RaiRadio3. A occuparsi della diretta di Rai1 saranno Milly Carlucci e Bruno Vespa. I collegamenti dal foyer saranno gestiti da Giorgia Cardinaletti. Su Radio3, invece, a guidare il racconto saranno Gaia Varon e Oreste Bossini. Per restituire agli spettatori la migliore esperienza possibile, sono stati impiegati 50 professionisti, tra cameraman e tecnici audio e video. Sono stati utilizzati quarantacinque microfoni che coprono l'orchestra, quindici radiomicrofoni per i solisti e dieci telecamere ad alta definizione.

Il programma e gli ospiti della Prima della Scala

Tra gli ospiti, confermata la presenza del Ministro della Cultura Alessandro Giuli. Presenti anche la senatrice Liliana Segre, il senatore Mario Monti, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e altre personalità politiche. Ci saranno anche gli artisti Pierfrancesco Favino, Mahmood e Achille Lauro. Secondo le prime indiscrezioni trapelate, invece, potrebbe non esserci il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Sovrintendente e Direttore Artistico del Teatro alla Scala Fortunato Ortombina ha dichiarato di avere "sentito dire che difficilmente ci sarà". Vediamo, invece, il cast del melodramma in quattro atti Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk:

