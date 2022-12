Prima della Scala 2022 oggi in tv, dove vedere Boris Godunov il 7 dicembre: canale e orario Oggi 7 dicembre, la Rai trasmette la Prima della Scala, che quest’anno ospiterà Boris Godunov del compositore russo Modest Musorgskij. Lo spettacolo sarà trasmesso in diretta tv su Rai1 dalle 17.45 e in streaming su RaiPlay.

A cura di Ilaria Costabile

Oggi mercoledì 7 dicembre al Teatro alla Scala di Milano verrà inaugurata la stagione operistica 2022/2023 con l'opera Boris Godunov del compositore russo Modest Musorgskij. Come ogni anno la prima verrà trasmessa anche in diretta su Rai1 e in streaming, ed è visibile anche in mondovisione dalla piattaforma streaming Medici Tv. L'evento si terrà per celebrare Sant'Ambrogio, il patrono della città. Sul palco, nel ruolo dei protagonisti dell'opera, diretta da Kasper Holten, ci saranno tra gli altri Ildar Abdrazakov, Lilly Jørstad e Anna Denisova.

Prima della Scala: dove vedere la diretta TV e streaming sulla Rai

Sarà quindi possibile vedere la diretta dell'opera in diretta su Rai1 alle ore 17:45, grazie all'aiuto di un corposo team di cameraman e addetti ai lavori che rendono possibile la messa in onda dello spettacolo, ma sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma ufficiale di RaiPlay, dove resterà per i restanti 15 giorni che seguono la prima. Inoltre, lo spettacolo sarà trasmesso anche su Radio 3, l'emittente radiofonica da sempre dedicata alla cultura, seguiranno la diretta Gaia Varon e Oreste Bossini.

Saranno quindi tre ore di diretta televisivi, compresi di sottotitoli, ai quali la Rai ha affiancato anche un commento e una presentazione iniziale, affidata a Milly Carlucci e Bruno Vespa, con collegamenti di Serena Scorzoni dal foyer. La visione dell'opera è estesa anche fuori dall'Italia, grazie a RaiCom, grazie ai numerosi broadcaster che collaborano con Rai da Arte per Francia, Belgio, Germania, alla Svizzera Rsi, dalla giapponese Nhk alla portoghese Rtp e alla ceca Česká Televize

Grazie all'iniziativa sociale "Prima Diffusa" si avvarranno delle riprese in Alta Definizione diffuse da Rai circa 40 sedi del Comune di Milano e il maxischermo collocato al centro dell’Ottagono della Galleria Vittorio Emanuele II, che offre la Prima ai cittadini.

Il programma e gli ospiti della Prima della Scala

Come annunciato dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, saranno presenti personalità illustri per uno degli eventi più importanti della città. Sono attesi al teatro il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ma non sono gli unici due personaggi politici di rilievo alla Prima, infatti, prenderà parte anche Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea. Non mancheranno, poi, volti noti dello spettacolo e della cultura, chiamati ad assistere ad una delle manifestazioni culturali più importanti dell'anno.