Pippo Baudo torna in video al Tg2: “Grazie a tutti per gli auguri”, mancava da due anni in tv

Nel giorno del suo ottantasettesimo compleanno, Pippo Baudo è intervenuto al Tg2 per ringraziare i telespettatori dell'affetto a lui tributato. Il decano dei conduttori televisivi è stato celebrato anche da Fiorello nella puntata di Viva Rai2. Pippo Baudo mancava da due anni in televisione. La sua apparizione ha rassicurato tutti sul suo stato di salute, che da tempo tiene banco con notizie che spesso si sono rivelate vere e proprie bufale.

L'intervento di Pippo Baudo al Tg2

È indiscutibile il fatto che Pippo Baudo sia una delle icone della televisione italiana, con una carriera che si estende per oltre sei decenni (basti pensare che è andato regolarmente in onda solamente fino a pochi anni fa!) dimostrando una grandissima capacità di surfare tra le varie ere televisive. Anche per questo, la sua apparizione televisiva è stata un grande evento e sicuramente un grande colpo per il Tg2 di Antonio Preziosi:

Questo è stato l'intervento di Pippo Baudo al Tg2: "Voglio ringraziarvi. Oggi sto vivendo una giornata meravigliosa e bellissima. Il compleanno lo festeggiano tutti, ma per me è diventato speciale. Sto notando tutto l'affetto che mi dedicano i telespettatori e ringrazio i telespettatori del Tg2 per l'affetto e la simpatia e il suo direttore, Antonio Preziosi, che lo dirige con mano sapiente e intelligente. Grazie a tutti voi, vi voglio tanto ma tanto bene.

L'intervento da Fiorello

A Viva Rai2, Fiorello ha chiamato Pippo Baudo al telefono per gli auguri: "Hai tracciato la strada e noi la stiamo seguendo tutti quanti, tutti. Chi fa questo mestiere oggi segue la strada tracciata dal grande Pippo", e il festeggiato ha riso emozionato: "Mi fa piacere, ho seminato bene, insomma. Sono il maestro". Infine, ha promesso la sua presenza per una puntata di Viva Rai2, magari nella prossima edizione: "Sempre se ci sarà", ha scherzato Fiorello. "Te lo prometto, te lo garantisco anche, perché sono sicuro che la prossima edizione ci sarà, e tu la farai", ha chiosato Baudo.