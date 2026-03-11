Pio e Amedeo tornano su Canale5 con Stanno tutti invitati: sul palco anche Sal Da Vinci e Belén

Pio e Amedeo tornano su Canale 5 con Stanno tutti invitati, tre serate evento tra ospiti celebri, risate e provocazioni, nonostante i tiepidi ascolti di Felicissima Sera e le critiche alla loro comicità.

Pio e Amedeo si preparano a tornare su Canale 5 con Stanno tutti invitati, lo show che celebra i loro primi 25 anni di carriera. Come anticipato in un’intervista rilasciata dal duo nel corso di un intervento radiofonico su Radio Number One, le registrazioni del programma – che occuperà tre prime serate su Canale 5 le cui date sono ancora da definire – sono previste per il 24, 27 e 30 marzo alla ChorusLife Arena di Bergamo. Uno spettacolo i cui temi principali non sono ancora stati svelati, ma attraverso il quale Pio e Amedeo torneranno a fare comicità "a modo loro", tra risate e le celebri provocazioni che hanno già diviso il pubblico in precedenza. Tra gli ospiti annunciati al momento figurano Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026, Lino Banfi, Belén Rodriguez, Annalisa, Vanessa Incontrada, The Kolors, Claudio Baglioni, Umberto Tozzi e i Pooh. Personaggi che il duo ha già chiarito diventeranno bersagli delle loro battute.

La seconda opportunità dopo i tiepidi ascolti di Felicissima Sera

Canale 5 ha deciso di concedere al popolare duo comico pugliese una nuova opportunità di occupare il prime time, nonostante gli ascolti tiepidi registrati con la seconda edizione di Felicissima Sera, andata in onda a marzo 2023. La prima puntata aveva raccolto 2.794.000 spettatori, la seconda 2.540.000 e la terza e ultima 2.884.000 in prima serata. Numeri lontani dall’essere travolgenti e certamente lontani dagli ascolti della prima edizione ma sufficienti ai due per strappare un nuovo appuntamento con la rete ammiraglia Mediaset.

Le critiche del pubblico contro lo stile di comicità di Pio e Amedeo

Non è un mistero che Pio e Amedeo abbiano attirato negli anni pesanti critiche per il loro modo di fare comicità. La satira del duo, spesso basata su stereotipi regionali, è stata accusata di essere poco inclusiva, a tratti sessista e quasi sempre sopra le righe. Nonostante questo, Mediaset non ha mai fatto mancare ai due il proprio sostegno, concedendo a Pio e Amedeo, tra le altre cose, di avere sul palco dei loro show due tra le donne più rappresentative e potenti del gruppo: Maria De Filippi e Silvia Toffanin, entrambe disponibili a farsi intervistare e a concedersi agli sfottò del duo. Una vera e propria consacrazione per i due, che tornano in onda a distanza di tre anni da quel momento, pronti a “colonizzare” nuovamente il palinsesto della rete, in attesa di scoprire come il pubblico accoglierà questa nuova occasione.