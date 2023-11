Pino Insegno e lo stipendio in Rai: “Un milione di euro per due anni” Nonostante l’esclusione dal progetto de L’Eredità, Pino Insegno avrà comunque un posto in Rai nei prossimi mesi, da un programma in radio al ritorno a Reazione a Catena. Il compenso di cui si parla è intorno al milione, il suo agente non smentisce: “Una cifra al di sotto del compenso di Amadeus”.

A cura di Andrea Parrella

Quello di Pino Insegno è senza dubbio il nome televisivo più chiacchierato degli ultimi mesi. Il conduttore, designato come il volto di riferimento del nuovo corso direttivo del governo Meloni, è stato più che mai al centro del dibattito negli ultimi giorni, a seguito della clamorosa uscita dal progetto de L'Eredità, che avrebbe dovuto condurre a partire dal prossimo gennaio. Non sarà lui, tuttavia, a condurre il quiz, con Marco Liorni in pole position per la guida del programma, per fare spazio proprio al ritorno di Pino Insegno della conduzione di Reazione a Catena.

Pino Insegno fuori da L'Eredità

Questo lo scenario più probabile per Pino Insegno dopo il colpo di scena degli ultimi giorni. Al presentatore, che a dicembre terminerà il suo impegno con la dimenticabile esperienza de Il mercante in fiera, dovrebbe essere concesso largo spazio su Radio Rai, in attesa dell'impegno estivo. A riportarlo è Domani che, tra le altre cose, aggiunge dettagli su quello che potrebbe essere il compenso di Pino Insegno in Rai. Scrive il quotidiano:

Oltre un milione di euro in due anni. Sarebbe questa la cifra negoziata da Pino Insegno con la Rai, secondo diverse fonti che conoscono i dettagli della trattativa. Si tratta di una cifra "al di sotto del compenso di Amadeus", come dice l’agente di Insegno, Diego Righini, che comunque non smentisce i numeri.

Insegno e il ritorno a Reazione a Catena

Sembra configurarsi così la soluzione della grana Pino Insegno in Rai. La posizione del conduttore era diventata di complessa gestione dopo che gli ascolti de Il Mercante in Fiera avevano iniziato a palesare una certa difficoltà di agganciare il pubblico da parte del conduttore. A quel punto Banijay, casa di produzione che sta dietro a Il Mercante in Fiera e a L'Eredità, ha iniziato a palesare a Rai le difficoltà legate alla conduzione di Insegno del quiz storico, in onda su Rai1 da oltre vent'anni. Da lì il colpo di scena dei giorni scorsi, che ha portato all'esclusione del nome di Insegno e e l'avanzare di varie ipotesi, dal ritorno di Insinna all'arrivo di Liorni, la più probabile delle ipotesi.