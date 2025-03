video suggerito

Pina fredda Umberto a C’è posta per te: “È diventato solo maresciallo, non è nemmeno milionario” Pina ricorda a Umberto a C’è posta per te la loro storia da giovani. Teneva due piedi in una scarpa lui, fidanzato “con la figlia del Maresciallo in Puglia”, mentre in Sicilia scambiava baci focosi e notti di passione con lei. “Lo sapeva, eravamo d’accordo”, sentenzia Umberto, che alla fine si è sposato, ha avuto due figli ed è diventato a sua volta Maresciallo. Pina non si trattiene: “Sono venuta qui senza pretese, anche perché è diventato solo Maresciallo, non è nemmeno milionario”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Redazione Spettacolo

La storia di Pina e Umberto a C'è posta per te ha generato grasse risate quasi quanto quella di Luciana ed Egidio. Pina, 23 anni, aveva detto basta con gli uomini dopo una storia finita male. Umberto in divisa "bello come il sole" la convince a scambiarsi baci lontano da occhi indiscreti sul Monte Pellegrino in Sicilia, a Palermo, e a vivere una notte di passione. Ma Umberto era già fidanzato in Puglia e lei lo viene a sapere da un suo collega. Da lì lo cancella in foto e dal vivo, si rifiuta di continuare la storia e di rivederlo. Dopo svariati decenni, sogna che Umberto è morto e allora vuole scoprire se sta bene.

Pina e Umberto, una storia che lei non sapeva fosse clandestina

La lettera di Pina apre con un punto sulla sua vita e sull'incontro con Umberto in Sicilia, a Palermo: "Ho sempre frequentato l'alta società, anche se poi alla fine sono rimasta sempre la stessa. Mi ricordo i tuoi baci focosi, nascosti nel buio è esplosa la passione. Colui che promette ma poi non manterrà, la ragazza purtroppo non lo sa. Ho strappato tutto, non potevo rimanere in quella situazione. Ho sognato che fossi morto, mi chiedo perché mi hai chiesto di cercarti?". Viene inquadrato l'uomo, che se ne lava subito le mani: "Io non l'ho mai cercata". Al che, Maria De Filippi sospetta che voglia nascondersi da un passato ingombrante e gli va sotto diretta: "Ma tu hai mai avuto due piedi in una scarpa?". Lui, titubante, risponde finalmente un laconico "qualche volta". Ormai è stato stanato.

La ricostruzione riporta al Monte Pellegrino e alla notte rubata in casa di lei quando la madre dormiva, poi lo stop della storia a causa del fidanzamento ufficiale di Umberto "con la figlia del Maresciallo". Subito la linea difensiva dell'uomo, non molto onesta e verosimile: "Lei lo sapeva, c'era un accordo". Il putiferio in studio, Pina nega, Maria De Filippi indaga: Umberto è diventato a sua volta Maresciallo, ha sposato la famosa figlia del maresciallo e ha avuto due figli. La moglie attuale è gelosa? "Venne a sapere di questa storia, poi l'ho tranquillizzata, mi sono trasferito prima a Salerno e poi a Napoli, ormai è acqua passata", sentenzia lui con fare decisamente distaccato. Sul vederla non oppone resistenza, chiarito che sarebbe stato un saluto in amicizia.

"Ho raggiunto la pace dei sensi", l'ironia di Pina salva dall'imbarazzo

Pina non si trattiene e prima di far aprire la busta vuole avere l'ultima parola: "Maria, volevo dire al sign. Umberto Bocola che sono venuta qui senza pretese, anche perché è diventato solo Maresciallo, non è nemmeno milionario…", poi nel fragore delle risate generali aggiunge: "Ho raggiunto la pace dei sensi, la moglie può stare tranquilla". Busta aperta, scambio cordiale, a Pina resta maggiore entusiasmo per essere stata "trattata come una regina" dalla redazione di C'è posta per te più che per la fredda stretta di mano con la quale ha detto definitivamente addio al suo passato.