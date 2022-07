Pierpaolo Pretelli: “Ho fan dai 60 in su e non so il motivo, forse per Domenica In” Nel corso di uno spettacolo a Maratea, Pierpaolo Pretelli è tornato a scherzare su un tema che già nei mesi scorsi aveva generato una reazione piccata della conduttrice.

A cura di Andrea Parrella

Pierpaolo Pretelli torna a stuzzicare la Rai e Domenica In, in particolare il pubblico che caratterizza quei programmi che tanta visibilità gli hanno dato nell'ultimo anno. L'ex velino, concorrente del GF Vip e di Tale e Quale Show è tornato a parlare del suo rapporto con un pubblico over.

Pretelli: "Mi seguono le 60enni assatanate"

Lo ha fatto nel corso di uno spettacolo che ha tenuto in questi giorni, a Maratea, dove si è esibito nel corso di una serata. Immortalato dalle telecamere, Pretelli ha scherzato ironicamente sulle caratteristiche del pubblico che lo segue:

Non capisco perché mi segue la gente grande. Io ho fan dai 60 in su, non so se sia per colpa della Rai, io vi amo ma non capisco perché questa età, forse per il periodo di Domenica In. Io suono, nel weekend vado in discoteca e allora ti immagini ragazzi, giovani, mentre davanti alla consolle c'è una schiera di 60enni assatanate.

Pretelli torna quindi a nominare il contenitore domenicale dove Mara Venier lo aveva accolto per alcune puntata all'inizio di quest'anno, con un riferimento all'età del pubblico che aveva già creato un botta e risposta a distanza con la conduttrice. Allora Pretelli aveva detto in un'intervista a Verissimo di aver contribuito a svecchiare la Rai, frase che Venier non aveva preso bene, togliendosi un sassolino dalla scarpa in diretta: "In studio abbiamo gli sgabelli e non più le poltrone. Qualcuno ha detto che dobbiamo svecchiare…".

Le scuse di Pierpaolo Pretelli dopo la gaffe a Verissimo

Eppure Pierpaolo Pretelli si era scusato subito con Mara Venier e il suo staff, usando i suoi social: “Era una battuta scherzosa, non c’era intenzione di offendere nessuno. Se fosse una battuta venuta male mi scuso, ma ho sempre detto giocosamente di essere il botulino della Rai. Sarò sempre grato a Carlo (Conti, per la partecipazione a Tale e Quale show, ndr) e a Mara”. Chissà se in questo caso, dopo le parole sul palco di Pretelli, Mara Venier risponderà ancora al suo ex beniamino.