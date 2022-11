Pier Silvio Berlusconi: “La rete di Emigratis è Italia 1. Zalone? Porte aperte per uno show tutto suo” Pier Silvio Berlusconi commenta il risultato tiepido di Emigratis su Canale 5 e apre all’ipotesi di un one man show di Checco Zalone su Canale 5: “Lasciamogli fare il tour, se un domani volesse venire in tv e curare un grande evento, a noi farebbe piacere, giocherebbe in casa”.

La comicità prende sempre più spazio nei palinsesti Mediaset e Pier Silvio Berlusconi apre a nuove ipotesi per le future programmazioni televisive. In primis, quella che coinvolgerebbe Checco Zalone, ora impegnato nello spettacolo teatrale dal titolo Amore + IVA:

Mi hanno detto che lo spettacolo è una bomba, se dovessi avere modo, andrei a vederlo a teatro sicuramente. Per ora lasciamogli fare il tour, se un domani volesse venire in televisione e curare un grande evento televisivo, ci farebbe piacere. D'altronde, giocherebbe in casa.

Resta uno dei nomi più allineati alle scelte della rete principale del Biscione, nome che già ha restituito grandi risultati nelle sale cinematografiche e che senza dubbio avrebbe un particolare appeal in uno show in prima serata. Sporadiche se non nulle le partecipazioni televisive di Zalone, motivo per il quale la partecipazione al Festival di Sanremo è risultata sin dall'inizio un evento nell'evento. L'idea di affidargli una prima serata tutta sua al momento resta un'eccitante ipotesi futura.

Per quanto riguarda il posizionamento di Emigratis su Canale 5 e i risultati tiepidi in termini di ascolti tv rispetto a quelli eccellenti ottenuti su Italia 1, concomitanti al rilevante fenomeno social che poi gli ha spalancato le porte dei palazzetti di tutta Italia fino ad arrivare all'Arena di Verona, Pier Silvio Berlusconi risponde alla domanda di Fanpage.it chiarendo di aver fatto scelte commerciali, nonostante il target di riferimento non sia quello di Canale 5: