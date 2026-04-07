Pier Silvio Berlusconi è il manager italiano con la reputazione online più solida

Pier Silvio Berlusconi scala l'ennesima classifica. L'Osservatorio Top Manager Reputation lo certifica come il manager italiano con la reputazione online più solida, collocandolo al primo posto della graduatoria generale.

Trentuno mesi consecutivi nella top ten

Il primato non è una fiammata. Da oltre due anni Pier Silvio Berlusconi guida il settore Media nella classifica dell'Osservatorio, e da 31 mesi consecutivi è stabilmente presente nella top ten complessiva. Un percorso di crescita che la nuova rilevazione porta al suo punto più alto, con la prima posizione assoluta tra tutti i comparti monitorati.

Il dato acquista peso se si considera il contesto competitivo in cui si inserisce: la graduatoria è storicamente dominata da manager provenienti da finanza, energia e industria. Si tratta di settori che per capitalizzazione e impatto sistemico tendono a occupare il centro della scena. Che a guidarla sia un esponente del mondo dei media rappresenta, secondo l'Osservatorio, un'eccezione di rilievo.

Un risultato che va oltre il nome

La classifica non misura solo popolarità o visibilità mediatica, ma la solidità della reputazione online nel tempo: un indicatore che tiene conto della coerenza della presenza pubblica, della gestione delle crisi e della percezione complessiva del profilo manageriale. Questo primato certifica anche la bontà della traiettoria di MFE: una realtà sempre più centrale nello sviluppo dell'audiovisivo europeo, con un posizionamento che contribuisce a ridefinire il ruolo dell'Italia in un mercato in piena trasformazione digitale.

Un risultato che non può non fare il paio con quanto è accaduto nell'ultima stagione, con Fabrizio Corona e il suo Falsissimo che incentrato numerose puntate per attaccare il patron di Mediaset sul piano personale. Senza intaccare, secondo le metriche dell'Osservatorio, la percezione complessiva che si ha del manager.