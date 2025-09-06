Pier Silvio Berlusconi dice che ad Affari Tuoi “si vince senza merito”, ma su Telecinco fa la stessa cosa

Da quando si consuma la sfida dell'access prime time tra Rai1 e Canale 5, con Affari Tuoi da un lato e La Ruota della Fortuna dall'altro, è tutto un parlare di ascolti, dati Auditel, punti percentuali, sovrapposizioni e tecnicismi che determinino la vittoria dell'uno sull'altro programma. Lo show di Gerry Scotti ha avuto la meglio su quello di Stefano De Marino in questa prima settimana di scontro e Pier Silvio Berlusconi con un discorso che non è passato inosservato, ha deciso di elogiare l'operato del suo team, sostenendo che quello del competitor "Non è un gioco, si vincono tanti soldi senza nessun merito". Peccato che, proprio su Telecinco, la corrispettiva spagnola di Canale 5, vada in onda ¡Allá Tú! la versione iberica dei cosiddetti "pacchi".

¡Allá Tú! su Telecinco è la versione spagnola di Affari Tuoi

La trasmissione è piuttosto seguita in Spagna e infatti è andata in onda a più riprese. La prima versione fu dal 2004 al 2008, seguita da quella del 2011 in onda su Cuatro, per poi ritornare in maniera definitiva dopo un lungo periodo di stop nel 2023. Più o meno la stessa trafila attraversata da Affari Tuoi, che sulla nostra tv è stato presente a fasi alterne. Il presentatore di quasi tutte le edizioni di ¡Allá Tú! è stato Jesús Vázquez, fatta eccezione per il periodo in cui era impegnato nella conduzione di un altro programma e al suo posto fu chiamato Arturo Valls. I concorrenti spagnoli, quindi, sono chiamati a tentare la fortuna, proprio come quelli italiani, come ricordato anche da Berlusconi che, in fin dei conti, ha descritto perfettamente un gioco il cui successo, forse, è determinato proprio dal fatto che non vi sia alcun merito e che tutti possano parteciparvi, senza alcuna distinzione. Ci sono alcuni dettagli in cui, però, il gioco spagnolo differisce da quello italiano.

Le differenze tra i due game show

È doveroso sottolineare che sia Affari Tuoi che ¡Allá Tú! sono format strutturati sulla base del gioco olandese Deal or No Deal. Come accade per qualsiasi programma televisivo venduto in Paesi diversi da quello di origine, gli autori e le produzioni possono apportare delle modifiche che differenzino i giochi, ma la struttura principale deve restare invariata. Ad esempio, nella versione spagnola i pacchi vanno da un numero di 22 a 26, mentre in quella italiana sono 21 come le regioni che compongono lo Stivale; oppure su Telecinco i concorrenti hanno più opzioni di vincita perché ci sono delle piccole sfide interne al gioco che rischiano anche di far perdere denaro, che da noi dovrebbero essere sostituite dalla figura del Dottore. La differenza più importante, forse, sta proprio nella somma che si può conquistare si arriva fino 600mila euro, cifra che in Italia è invece dimezzata ai 300mila. Insomma, una vincita importante, che di fatto risponde perfettamente alla critica dell'ad Mediaset quando dice che in un gioco come Affari Tuoi "si vincono molti soldi senza merito", ma non quanto quelli che si vincerebbero nell'equivalente spagnolo.